日本再度蟬聯2018年最長壽國家冠軍寶座　國民平均年齡近85歲

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說到全世界的長壽國家，大家會想到哪裡呢？

沒有錯！第一個從腦海蹦出來的就是日本。根據世界衛生組織（WHO）《世界衛生統計2018》的報告顯示，去年日本再次蟬聯為全球長壽排行榜第一個國家，全國平均壽命84.2歲，男性81.1歲、女性則高達87.1歲，完全就是世界長壽國家的「長青樹」。

現今社會醫學越來越發達，人們的生活環境和機能也不斷地在提升，而日本人的長壽秘密，又有哪些值得我們學習並效法的呢？以下藉由三個方向分析，帶領大家一探究竟。

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1.從生活：每天早上起床的理由是什麼？

日本有一句話詞彙「Ikigai（生き甲斐）」，用中文翻譯大概的語意是「生存的價值」，英文則為「The reason for living」，字面上看起來，正是要會定義自我人生的意義。

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「Ikigai」有4個關鍵：享受的事、擅長的事、世界需要你的事、需要付錢給你的事，奧妙的邏輯便能找出自我的熱情、專業、使命、志向。藉以給予自我目地和動力，例如為了小事感受快樂、練習專注、學會放下，對生活就能發自內心地知足，自然就能越活越長、越來越快樂。

沖繩是全日本居民最長壽的地區，根據日本厚生省的資料顯示，2016年沖繩人口數約100 萬，其中就有600多位的百歲長壽人瑞；許多沖繩人在起床後都會問自己：「讓我起床的理由是什麼？」專家深入研究後發現，原來是這裡的人不分男女老幼，早已將「Ikigai」融入生活並踏實地執行。

2.從飲食：顧好腸道健康，增加好菌的補充

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關於日本人的飲食習慣與人們長壽的關聯性，已有不少研究和文獻，證實他們常吃的食材或烹調方式能維持健康穩定度；此外「萬病之源在於腸」的觀念，也同樣深入日本人的理念中，他們堅信著得維持腸道的年輕，才能保有健康。

日本腸內細菌學權威光岡知足教授，某次前往知名的長壽村-山梨縣棡原村考察時，遇見了一位朝他直奔過來的奶奶，詢問之下奶奶竟說：「因為我母親拿著棍子追來打我啊！」光岡教授試問奶奶年齡，驚覺她已經85歲了，其母親怎麼說都有100多歲了，令他不禁讚嘆此地真的名符其實的長壽村啊！

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深入研究後，光岡教授發現棡原村長壽的秘訣──好菌與樸實的飲食方式。原來，村裡年長者腸道中的比菲德氏菌比東京年長者高出了4倍之多，究其原因，除了良好的環境和規律的生活習慣外，棡原村中的農作物多以麥、大豆、馬鈴薯、山芋、各式新鮮蔬菜為主，這些都是對腸道有益的食物，可以幫助人體好菌的增加。

光岡教授補充，比菲德氏菌是人體原生的好菌，作用於大腸與作用於小腸的乳酸菌相互合作，腸道中99.9％的益生菌都是比菲德氏菌。其功能有助於調整過敏體質、幫助排便順暢、促進腸道蠕動、增加人體免疫力等。正因如此，好菌為棡原村居民帶來年輕健康的腸道系統，自然提高長命百歲的機率。

3.從作息：要活就要動，從生活中辛勤鍛鍊

▲（圖／Pexels@Noelle Otto）

除了長壽村之外，日本也有所謂的「長壽縣」與「長壽市」，居民的平均壽命皆比其他縣市高。日本醫學博士白澤卓二以神奈川縣「川崎市」與石川縣「野野市」為例，發現長壽的秘密和運動的習慣也有很大的關係。

白澤博士說明，由於川崎市中有許多30至40公尺高低落差的坡道，居民經常需要爬坡；與一般平地相比，在坡道上行走的運動量多了5倍左右，只要走個10分鐘就能有在平地散步一個小時的效果；且時常爬坡還能鍛鍊肌耐力、預防跌倒，間接地提高了當地年長者的壽命。另一個野野市，則是地方政府長期向居民宣導「每坐30分鐘就要起身一次」的動作，不少國內的研究發現，久坐是為害健康的隱形殺手，各種慢性病、癌症、心臟病都可能與久坐有關，每日坐11小時的人與坐4小時的人，高出了40％的死亡風險，故野野市居民的良好習慣，也許正是他們長壽的秘訣呢！

「活得好、健康老」是現代人生活中的重要指標，大家都希望能夠有一個舒適、健康的晚年。看著日本人在生活各種面向的用心，從現在起試著從飲食、作息或者心態，一個一個地慢慢調整、改善，相信有朝一日也能成為長壽國的代表。

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