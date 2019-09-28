　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鹿港男曝麵線糊「專屬在地吃法」...一票同鄉狂讚方便　外地人震驚了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 鹿港人喝麵線糊 。（圖／原PO授權提供）

▲鹿港人喝麵線糊 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

大家一般吃麵線時都會動用到碗和湯匙，不過有一派民眾則是選擇「倒著喝麵線」，相當特別。一名來自彰化鹿港的網友就貼出自己喝麵線糊的照片，引發一票同鄉的共鳴，「這樣吃才爽」、「超方便的」，不過第一次看到網友則是覺得非常不可思議。

「各位你們吃麵線糊都是怎樣的吃法呢？」一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，身為彰化鹿港人的他表示，當地人吃麵線糊「從不用碗筷」，袋子打開就直接豪邁倒著吃，超特別的吃法引發網友們議論。

請繼續往下閱讀...

第一次見到此景的網友表示神奇，「不會燙嗎」、「感覺會燙死欸」、「原來還有這種吃法，長知識了」、「想這樣吃可是我超怕燙」、「我一定要湯匙跟筷子耶」、「我彰化人但我不會這樣吃」。

不過也有其他網友早就習慣，「國小就這樣吃了」、「我還會拿喝珍奶的粗吸管吃」、「超方便」、「把袋角咬破一個小洞直接喝」、「這樣才爽啊」、「基隆以前好像也是這樣吃」、「專業內行喔」。

開了就喝！鹿港吃麵線免用碗筷，直接倒著喝。

▲ 這樣喝比較方便。（圖／東森新聞）

事實上「喝麵線糊」的確是鹿港地區的傳統，外地人見狀都覺得是個奇觀，據本站新聞《專屬鹿港美食！吃麵線免用碗筷　直接張嘴倒著喝》指出，麵線攤老闆透露，以前鹿港有許多小工廠，會訂一袋一袋的麵線，然後工人們就直接倒著吃，不用餐具更便利，漸漸地就演變成當地居民的習慣了。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
即／郭台銘「參選影片」首度曝光！9/11就拍好了　郭粉嗨爆
米塔颱風「侵台機率升高」！下周一雨灌5縣市　各國預測路徑曝光
「許年輕人一個未來」　郭台銘：轉換戰場到立法院
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飯店浴缸水變綠黃色！清潔妹仔細一看「沉積物」秒停手…傻眼：死囝仔

發票末4碼相同！弟自嗨中1000　姐一看「幸運鐵支」神反轉：誰來救救他

傍晚看《返校》！豐原妹開門「超衝擊」默念：拜託別走　散場一轉頭毛炸

「生日後想跑Ubereats」他跪求外送教學　老鳥看自介傻眼：拜託母湯

豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞「味道都一樣」他飆3怒臉　千人看懂秒廢笑

影／酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭神用途…真的很重要

鹿港男曝麵線糊「專屬在地吃法」...一票同鄉狂讚方便　外地人震驚了

吃完火鍋！她一放皮夾「0.4厚度包裝」驚現腳下　夫質問：這妳的？真相糗翻

台北霞海城隍廟月老有7尊分身！49年前開始幫城隍爺分擔工作量

快訊／大豪雨強灌台北市！　北北基等8縣市發豪、大雨特報

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

琳妲出國弄丟手機　林進「秒下單iPhone 11」：妳值得這麼送！

鹿港男曝麵線糊「專屬在地吃法」...一票同鄉狂讚方便　外地人震驚了

吃完火鍋！她一放皮夾「0.4厚度包裝」驚現腳下　夫質問：這妳的？真相糗翻

台北霞海城隍廟月老有7尊分身！49年前開始幫城隍爺分擔工作量

快訊／大豪雨強灌台北市！　北北基等8縣市發豪、大雨特報

我特師我驕傲！　學生：老師對我付出多到不可理解

低潮妹公車上落淚...暖男遞紙條鼓勵超窩心　她翻到正面「淚腺險失控」

山苦瓜英文「Bitter Gourd」! 　外師教學接地氣用雙語大推花蓮美

大醫院看婦科！醫生勸生子「有男友就別避孕」　單身妹傻眼：想甩頭走人

無縫天空最後一塊拼圖！　台灣ICAO持續與貝里斯等國會談

2019「故宮亞洲藝術節」南院登場　假日免費參觀

女壘奧運資格賽／顏逸敲10安居榜首　隊長楊依婷給肯定MVP

畢業開轟趴！她揪男友陽台「激烈掌聲」…下秒3樓墜落慘死人行道

店貓特權！　「牛奶糖為枕頭、軟糖當棉被」躺貨架睡翻

快訊／澄清蔡壁如個人感受　郭台銘首度公開「參選影片」：9/11就已經拍好了

中職／彭政閔要引退　一路相隨的恰爸開球

中職／很幸運擁有高宇杰　伯納看好未來主戰捕手

沒玩具只有毛！爸曬4犬照佐證　網驚呆：擊敗所有開箱文

台女控訴韓籍丈夫惡意遺棄「9年不見面」　請求離婚法官判准

觀護盃／替補出擊一樣神　蔣淯安調整狀態再升級

陳水扁現身民進黨慶：睽違11年再回到黨部　內心百感交集

生活熱門新聞

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

停3站「僅1人下車」　司機：我..

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大..

快訊／米塔颱風生成「恐成中颱」..

27歲女填履歷表「只願提供手機..

遭學長硬上！她已變人妻…淚原諒

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術..

《返校》翠華中學拍攝地曝光！雨..

米塔颱風這兩天雨最強！周日發海..

北北基宜炸豪大雨　米塔颱風今生..

人夫被硬塞「12年中古車」下場..

結完帳搞丟高價水梨　好市多「補..

10/1上路！「15項交通新制..

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

更多熱門

相關新聞

外送哥被要求「打手槍」　真相神逆轉

外送員除了要在烈日、大雨下奔波送餐，時不時還得面對各種奇葩的客人。一名外送哥就遇上「行業潛規則」，竟然在訂單上看到客人要求他「打手槍」，讓他好害羞。沒想到最後真相逆轉，原來客人應該是被自動選字擺了一道，網友們也笑歪表示「報警啦」、「為了賺錢還是打吧」。

彰化「塑膠粒子工廠」凌晨火警

彰化139又車禍！轎車自撞2人噴飛

彰化再傳送肉粽！當地「2宮廟合辦」路線曝光

彰化翁險遭詐83萬　警保住養老金

關鍵字：

彰化鹿港麵線糊爆廢公社公開版

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

停3站「僅1人下車」　司機：我好累

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

22歲侏儒女假扮6歲養女　半夜殺養母…判決結果驚人

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵「垃圾」

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

熊貓奧客惡搞　損失上萬元

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

更多

最夯影音

更多

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面