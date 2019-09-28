鹿港男曝麵線糊「專屬在地吃法」...一票同鄉狂讚方便　外地人震驚了

▲鹿港人喝麵線糊 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

大家一般吃麵線時都會動用到碗和湯匙，不過有一派民眾則是選擇「倒著喝麵線」，相當特別。一名來自彰化鹿港的網友就貼出自己喝麵線糊的照片，引發一票同鄉的共鳴，「這樣吃才爽」、「超方便的」，不過第一次看到網友則是覺得非常不可思議。

「各位你們吃麵線糊都是怎樣的吃法呢？」一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，身為彰化鹿港人的他表示，當地人吃麵線糊「從不用碗筷」，袋子打開就直接豪邁倒著吃，超特別的吃法引發網友們議論。

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第一次見到此景的網友表示神奇，「不會燙嗎」、「感覺會燙死欸」、「原來還有這種吃法，長知識了」、「想這樣吃可是我超怕燙」、「我一定要湯匙跟筷子耶」、「我彰化人但我不會這樣吃」。

不過也有其他網友早就習慣，「國小就這樣吃了」、「我還會拿喝珍奶的粗吸管吃」、「超方便」、「把袋角咬破一個小洞直接喝」、「這樣才爽啊」、「基隆以前好像也是這樣吃」、「專業內行喔」。

▲ 這樣喝比較方便。（圖／東森新聞）

事實上「喝麵線糊」的確是鹿港地區的傳統，外地人見狀都覺得是個奇觀，據本站新聞《專屬鹿港美食！吃麵線免用碗筷 直接張嘴倒著喝》指出，麵線攤老闆透露，以前鹿港有許多小工廠，會訂一袋一袋的麵線，然後工人們就直接倒著吃，不用餐具更便利，漸漸地就演變成當地居民的習慣了。

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