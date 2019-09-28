上班日就是那麼愉快！活潑富含躍動力時尚感科技辦公室

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供／東之光室內裝修設計



《2019艾特獎 最佳辦公空間設計 入圍獎》

多數人一天待在辦公室的時間長達八小時甚至更多，若是工作的環境充滿了自然光、綠意及舒心空氣，相信絕對能夠更提升工作效率、創造美好的工作氛圍。透過設計師的妙手，這一家科技公司的辦公室，不僅俯拾皆是與自然的連結，更考量到同事之間的即時溝通，讓工作環境既有趣又富躍動力。

自然元素 映襯科技感

全室的色彩以大地色系為基底，搭配公司的LOGO延伸的色彩，不論是地毯的藍、隔屏的綠與白，以及產品展示櫥窗，都取自LOGO及企業標準字，利用藍、綠的冷調提升科技感，並以大量的木材質感，增添空間的溫潤與自然感，交錯映襯出活潑不死硬的現代感，形成總視覺的基礎。

天花板施以大量的鑽泥板，一方面加強吸音，一方面連結自然感，再搭配流線的天花板與特殊燈飾配置，造型與機能兼備；由於公司主要業務為手機內部零件，所以從此方面聯想到散熱，再延伸到風車、風扇的發想，於是利用造型天花上方的環形打出均勻的環境光，也藉由條狀燈光營造動態的風車感。

在開放式的座位區與走道間，設置了半身高的木製收納櫃，除了提供收納功能外，也形成工作區與走道區內外的區隔，上面更設計為可放置植栽綠化空間，與後方綠色室產品展示相呼應，更增添自然綠意。

空間開放 消弭壓迫感

一般辦公室的出風口都是做成線型的，但因為空間高度太高，於是設計師反過來利用高度跟空調區位置，將冷氣藏在天花板上，對應座位直接從天花板將風管拉下來，塗色精緻化，在富有機能性的同時，更提升視覺層次。

由於空間縱深很深，於是拆除原有隔間，讓光線得以流通，主管室採用透明落地玻璃，由主管室的開窗將自然光引進，也方便主管透過玻璃隔間確認員工狀況。在工程師座位部分，業主希望能夠活潑點，由於樓高夠高，因此設計師捨棄傳統辦公桌隔屏，利用俗稱狗骨頭的120度辦公桌桌面配置，對應的高度上，則是天花板的流線設計，加上空調的造型風管，讓座位區的從硬體便顯得饒富趣味。由於專案配置為3～6人，對蠻常有會議，需要即時溝通的工程師而言，這樣的設計相當便利。

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