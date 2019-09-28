吉里巴斯與大陸復交！承諾「斷絕與台灣任何外交關係」

▲中國外交部王毅與基里巴斯總統兼外長馬茂於紐約時間（27日）簽署恢復外交關係的聯合公報。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

吉里巴斯與台灣（20日）斷交後，一星期後，與中國大陸復交！中國大陸國務委員兼外交部長王毅在紐約中國常駐聯合國代表團同吉里巴斯總統兼外長馬茂（27日）簽署恢復外交關係的聯合公報，並承諾未來「斷絕與台灣任何外交關係！」

雙方聯合公報內容，針對台灣外交也指出，「吉里巴斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國大陸的唯一合法政府，台灣是中國大陸領土不可分割的一部分。吉里巴斯即日斷絕與台灣的外交關係，並承諾不再和台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。對吉里巴斯共和國政府的上述立場表是贊揚」

▲中國外交部王毅與基里巴斯總統兼外長馬茂於紐約時間（27日）簽署恢復外交關係的聯合公報。（圖／翻攝人民日報網站）

中吉復交！正如大陸外交部長耿爽日前所言「該來的早晚會來。」。總統蔡英文也曾強調，吉里巴斯選擇去做中國大陸的棋子，是一個很大的錯誤！台吉斷交前，外交部長吳釗燮曾表示，總統馬茂曾要求台灣購贈一架民航客機，我方提出優惠商業貸款方案遭拒。吳釗燮說，最後中國大陸提供高額款項，送給吉國一架737客機，蔡政府也痛批大陸金錢外交挖走台灣邦交國。

▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

單單一架客機，就能瓦解台吉16年邦交情誼嗎？上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受《ETtoday東森新聞雲》訪問，提出不同觀點。「過去南太平洋海域，由美國跟澳洲勢力把關，吉里巴斯只有警察大約300人，沒有軍隊，國防由澳洲和紐西蘭支援，吉里巴斯與中國大陸建交可擺脫大國的壓力。」

▲▼吉里巴斯面臨全球暖化危機。（圖／馬偕醫院提供）

再者吉國面臨最大困境，全球暖化導致海水上升，全島最高點只有海拔兩公尺，近年國土被海水淹沒，污染飲用水，農作物無法生長。總統馬茂考慮撤島，尋覓新的安置點，問題是土地到哪找尋？柯承包說，「大陸強大的金援和造島技術，給吉里巴斯一個可能的未來性。」

中吉建交，大陸在南太平洋勢力版圖再擴張，吉國在該海域，擁有特殊地理位置。1997年10月大陸曾在吉國建立吉里巴斯測控站，多次完成大陸載人飛船神舟飛船無人飛行任務的測控，以及「風雲」，「北斗」衛星的測控任務。2003年台灣和吉里巴斯建交後，大陸外駐人員，帶著測控設備離開吉國。

如今中吉復交，大陸擴大科技軍事的技術，也不同以往規模，未來是否在吉國重啟海外航天测控站觀測？大陸國防部（26日）例行記者，發言人任國強並未正面回應。如今大陸「一帶一路」基礎建設與許多島國緊密合作，明顯看出長遠戰略布局的雄心，未來，中美之間在南太平洋將會有更多角力相爭。