韓國2019最搶手的保濕聖品怎麼能不知道　給極度缺水的女孩

說變天就變天，9月中後真的有秋天的感覺。秋天最重要的是什麼？就是肌膚保濕！今天跟大家分享韓國9月最新與最搶手的保濕聖品



1.WellageB5補水急救保濕面膜

Wellage這個韓國上市公司的玻尿酸魔法藥丸已經賣到翻掉的好用，今年入秋新上市的B5補水急救保濕面膜更是不能錯過。連敏感肌膚都能使用的玻尿酸面膜，一盒10片入，對於極度缺水的人來說實在非常需要。

撕開面膜後，包裝裡面的玻尿酸液記得也要挖出來抹上去，千萬別浪費喔。

面膜紙不是非常厚，但滿滿的玻尿酸在裡頭，一敷就能感受到保濕感，包裝裡頭挖出來的玻尿酸也可以擦脖子。

因為面膜很保濕敷15分鐘左右就可以取下。

保濕後更顯白！入秋後兩天一次面膜都是必須的！

沒擦過玻尿酸，但一定要試試玻尿酸面膜，完全溫和不刺激，而且絕對是用過上癮的面膜。





2. VIDIVICI夜間保溼睡眠面膜免沖洗

對於懶得敷臉、沒時間敷臉的人，這瓶睡眠免沖洗面膜可以說是懶人最適合，擦上薄薄一層就可以去睡覺，隔天起床可以看到肌膚明亮保濕有光澤。

韓國專櫃品牌VIDIVICI的這個夜間保濕睡眠面膜每個月也都是用整箱在扛的，除了能保濕之外，還能改善疲勞膚況、淨化膚質。

擦在最乾燥的虎口，立馬就能看到細紋都變淺了，難怪韓國凍齡女星宋智孝一直都用它來保養肌膚，30歲以上的輕熟女一定不能錯過。

晚上清潔肌膚後，使用化妝水、精華液後薄薄一層，可直接取代晚霜使用。不需要沖洗，直接到隔天早上再洗臉就可以，保濕又亮的肌膚，這樣保養就對了！





3.VICIVIDI醒膚玫瑰保濕噴霧可當化妝水

這瓶玫瑰保濕噴霧也是每月飛韓追加都是熱銷到超難買的一瓶保濕噴霧，據說韓國女生幾乎人手一瓶，還會分裝成小瓶放包包隨身攜帶呢！

大家都知道玫瑰水是超好用的美容聖品，能美白淡斑保濕。這瓶玫瑰噴霧裡頭含有80%的玫瑰水，所以，一噴就能保濕，如果剛洗完澡就先噴全臉，更能達到超好的保濕效果。這瓶入秋必買！

提醒大家，現在韓貨保養品有許多來路不明or太便宜的千萬別亂買，我們在很多地方可是看到很多水貨呢！不一定要找我買，但一定要找有信用的韓國代購喔～希望大家秋天都能保養得肌膚水水的。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - LinsaW

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