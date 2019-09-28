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顧好荷包！15項「交通新制、補助」10/1上路　轉彎沒打方向燈加重罰

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空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,天氣,霧霾,口罩。（圖／記者李毓康攝）
▲10月開始機車族變換車道、轉彎未打方向燈加重罰。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱、李佳蓉／台北報導

10月新制又來了！自1日起，共有15項交通新制及優惠措施將上路，包括車輛轉彎、變換車道前未依規定打方向燈，將加重開罰1200元；騎電動自行車未戴安全帽也將罰300元；未來臨櫃刷卡繳罰款也需自付手續費了。優惠方面，各地溫泉推出「買一送一」，高鐵也推出飯店聯票，加購高鐵票75折優惠。《ETtoday新聞雲》貼心整理懶人包，守護大家荷包。

10月「交通新制」帶你一次看懂：

1.車輛轉彎、變換車道前，未依規定使用方向燈「加重罰鍰」
為讓民眾確實了解相關規定，以免造成後續執法認定疑慮，如轉彎、變換車道前就必須打方向燈，相同車道超車時，也應打左方向燈並至與前車左側保持50公分以上間隔，再打右方向燈駛入原行路線。針對車輛轉彎、變換車道前，未依規定使用方向燈「加重罰鍰」，從900元至1200元加重罰至全面1200元。

2.臨櫃刷卡繳罰單需自付手續費
由於銀行不再吸收民眾臨櫃刷卡繳罰款的手續費，10月1日起，該手續費需由民眾自行負擔。手續費分為5級距，罰單刷卡1元至998元，手續費2元；999元至9993元，手續費7元；9994元至4萬9990元，手續費10元；4萬9991元至9萬9980元，手續費20元；9萬9981元（含）以上，手續費35元。

請繼續往下閱讀...

3.新增電動自行車開罰項目
電動自行車車主擅自改裝，可處新台幣1800元到5400元；車輛速度超過時速25公里，可處900元到1800元；未依規定戴安全帽可處300元。

4.街道巷弄限速30公里
交通部推動速度管理，針對路寬較窄且車行速度較慢的都市內巷道或區村里道路進行降速，10月1日起，「未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路」，速限將從每小時40公里調整為30公里。若違規，可依法處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

5.在斑馬線上堆放物品妨礙交通開罰
若在斑馬線堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，或在斑馬線旁燃燒物品發生濃煙妨礙行車視線等，可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰；致人受傷或死亡者，加倍處罰。

▲在路口設置的導盲磚設施，有助於視障者的路口辨別。（圖／中央大學提供）
▲汽車駕駛遇有攜帶白手杖或導盲犬之視障者未禮讓，將加倍罰。（示意圖／中央大學提供）

6.未禮讓視覺功能障礙者開罰
駕駛汽車行近行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新台幣2400元以上7200元以下罰鍰，較現行罰款加倍罰。

自行車等慢車若行近行人穿越道，未禮讓視障者，罰鍰也從300元以上600元以下，加倍為600元至1200元；若因不禮讓肇事使人受傷、死亡，罰鍰亦加重為1200元至2400元。

7.公寓大廈警衛、保全妨礙交通開罰
依法令規定，執行交通勤務警察、依法令執行指揮交通人員、各級學校交通服務隊現場導護人員以外，其餘人員均不可於道路上、斑馬線上攔阻人車通行。針對公寓大廈警衛或保全人員在道路上、斑馬線上攔阻人車通行妨礙交通，可分別開罰1200元至2400元、3000元至6000元。

8.未經許可阻礙斑馬線交通開罰
未經許可在斑馬線舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，將開罰3000元到6000元。

9.遊覽車免徵汽燃費
因陸客限縮來台，衝擊觀光業及遊覽車業者，交通部規劃自今年10月起，遊覽車免徵汽燃費1年，以協助業界紓困，預估1輛車1年可少繳約3萬元。

10.提高小貨車載重量
現行規定小貨車總重不得超過3.5公噸，交通部放寬標準，未來中小貨車可在符合安全原則下，專案申請提高小貨車載重量，估計逾10萬車主受惠。

11.放寬電動三輪機車載重管理規定
網購時代來臨，因應宅配物流業者引進電動機車載運送貨，交通部增訂電動三輪機車載重管理規定，未來電動三輪機車載重可從80公斤放寬增加至200公斤。

▲日本北陸泡溫泉爽嗑越前蟹，跟藝妓一起玩遊戲 。（圖／記者華少甫攝）
▲各溫泉區協會也將推出「泡溫泉買一送一」的優惠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

10月「新補助、優惠」看這邊：

12.秋冬遊補助「溫泉買一送一」
觀光局研議，將補助北中南東各溫泉區協會，分10、11、12月推出「買一送一」的優惠，並透過分區的規劃接力推廣各溫泉區，強化對偏遠地區溫泉的行銷及協助。

13.高鐵秋冬遊補助
配合政府鼓勵國旅所推秋冬遊補助，高鐵於10月1日至12月31日推出飯店聯票，加購高鐵車票優惠從原8折降為75折優惠。

14.飛花東國際定期包機，獎助地勤費
為提振花東觀光，交通部針對飛花東的國際定期包機，獎助地勤費50%，改善因航班數量較西部機場少，地勤公司因成本考量，向航空公司收取較高的地勤費問題。

15.部分機場免收國際航班降落費
因應陸客縮減來台，針對桃園、松山以外機場，自今年10月1日起至明年3月31日止，免收日本、韓國及新南向國家航線的國際航班降落費。

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