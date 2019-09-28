嘉義「懸日奇景」再臨！月底連3天登場　氣象局曝最佳拍攝時間點

▲林盈吉9月中，藉樹影城巿建物等拍攝懸日前景，相片中有飛機 。（圖／攝影大師林盈吉提供）

記者賴文萱／台北報導

絕美「曼哈頓懸日」將降臨嘉義！根據中央氣象局懸日預報，9月30日至10月2日連3天傍晚，在無雲遮情況下，於民族路（文化路以西）可觀看到懸日景象。氣象局也公布每日最佳觀賞時間點，並提醒民眾久視時可備深色太陽眼鏡護目。

近年來台灣掀起一陣「懸日」風，吸引攝影及天文愛好者追日搶拍，今年在台北、台中結束後，緊接著再有懸日降臨嘉義。氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，大家在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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嘉義懸日最佳觀賞時間與路段

路段：嘉義民族路（文化路以西）

適合觀賞時間：

9月30日（一）：17:14-17:34

10月1日（二）：17:17-17:37

10月2日（三）：17:20-17:40

▲ 洪年宏3月於垂楊路拍攝 。（圖／攝影大師洪年宏提供）

追日專業攝影師林盈吉、洪年宏也在《ETtoday新聞雲》日前的懸日報導中，分別分享拍懸日的技巧及好地點。林盈吉推薦林森東路林森國小天橋、民權東路古蹟水錶室前人行道、垂楊路崇文國小前人行天橋、民族路與大雅路交叉路口人行道、中山路噴水圓環。天橋和人行道是安全拍攝點，提醒不管在哪個拍攝點，以不影響安全為要，「這次拍不到，下次再來就好；千萬不要為了追日冒險，萬一有萬一，不僅掃興、也會造成傷害。」

▲ 洪年宏3月於中山路噴水圓環投球懸日經典照片 。（圖／攝影大師洪年宏提供）

洪年宏則補充，嘉義市道路是「井」字型路網，中山路、垂楊路或與之平行的街道，都有機會可以見到懸日；建議持手機者可用廣角焦段拍攝，但相對太陽小顆許多，如拉近焦段，太陽就比較大，可依攝影者個人喜好而定。

洪年宏攝日有特別的構圖巧思，「他說，大部分人都在街道上拍攝，但其實隨著夕陽移動角度不同，結合周邊地景地物，有時能補捉到獨特畫面」。像是洪年宏即曾拍出噴水圓環KANO投手雕像投出太陽球的懸日經典照片，更獲眾多網友按讚與媒體報導。