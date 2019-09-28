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慧眼看天下／美中貿易戰全球經濟受創　不確定性高以避險為主

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新聞節目中心／綜合報導

繼美國延後原定在10月1日加徵的關稅後，美國財政部長梅努欽證實，美國貿易代表萊特梅澤將在兩周內，與大陸國務院副總理劉鶴在華府會面，而中方也承諾會購買大量的美國農產品。雖然貿易戰出現緩和契機，但中美兩國的經濟成長明顯出現放緩，台灣當然也是深受影響，在經濟衰退陰影以及不確定的環境下，投資人該如何避險? 慧眼看天下第71集，邀請到中國信託銀行謝宗權副總經理，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲中美貿易戰升溫，市場不確定性攀升。（圖／路透）

▲中美貿易戰持續，市場不確定性攀升。（圖／路透）

全球氣候峰會登場 瑞典少女批領袖無作為
備受矚目的氣候峰會在美國紐約登場，全球約有60國領袖出席，不過在會議開始之前，聯合國秘書長先發起了一場「青年氣候峰會」，包括瑞典環保少女桑柏格在內等上千名各國青年代表，都有參加，他們痛批年長世代，在遏止碳排放上努力太少，留給他們一個滿目瘡痍的地球，將會繼續向世界領袖施壓。

▼瑞典16歲少女桑柏格（GretaThunberg）重申全球暖化的嚴重性，並呼籲全球領導人應積極應對。（圖／路透）

▲瑞典16歲少女桑柏格（GretaThunberg）在歐洲會議上，再次重申全球暖化的嚴重性，並呼籲全球領導人應積極應對。（圖／路透）

英國百年旅行社破產 60萬旅客困海外
有178年歷史，全球最老牌的英國旅行社湯瑪斯庫克集團，在23號凌晨宣布破產，集團旗下的所有航班、旅行團已經全面取消，高達15萬名的英國公民回不了家，英國當局也跟外交部跟民航局緊急應變，展開二戰以來最大規模的撤退計畫。

▼英國旅遊業湯瑪斯庫克（Thomas Cook）集團破產倒閉。（圖／路透）

▲▼英國旅遊業湯瑪斯庫克（Thomas Cook）集團破產倒閉，恐有15萬旅客受困。（圖／路透）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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沙國駐台辦事處驚傳槍響！站崗警「試瞄」誤射子彈
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