影／美國海軍無人機MQ-25首次飛行！　遨遊天際2小時

實習記者曾筠淇/綜合報導

美國海軍的艦載無人加油機MQ-25「黃貂魚」(Stingray)在19日於中美聖路易斯機場(MidAmerica St. Louis Airport)進行了首次試飛,且按照預定路線飛行了約兩小時。波音試飛員則在地面控制站監督無人駕駛的飛機,而此飛行測試計劃可以證明其具有重要任務所需要的安全性及可靠性。

綜合外媒報導,美國波音(Boeing)公司在週四時發布聲明,波音試飛員遠程控制了兩小時,以測試MQ-25「黃貂魚」的基本飛行功能,「該飛機完成了首次自動滑行及起飛,且飛行了一條預先確定的路線,驗證該飛機的基本飛行功能和地面控制站的操作。」

#MQ25 has completed its first test flight! This historic milestone puts the @USNavy’s first operational unmanned aerial refueler a step closer to the carrier fleet.



RELEASE: https://t.co/xiPWugzuaN