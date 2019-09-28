快訊／吉里巴斯與大陸建交　總統馬茂親飛紐約「兩度見王毅」

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

吉里巴斯於紐約時間27日與中國大陸建交。根據《央視》報導，吉里巴斯共和國總統兼外長馬茂與大陸國務委員兼外交部長王毅於位在紐約的「中國常駐聯合國代表團」簽署聯合公報，兩國即日起恢復大使級外交關係。

聯合公報中提到，「吉里巴斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。吉里巴斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對吉里巴斯共和國政府的上述立場表示讚賞。」

▼雙方在紐約「中國常駐聯合國代表團」會談。（圖／大陸外交部）

馬茂與王毅近日都在紐約參與聯合國大會，雙方25日就已先見過一面，地點同樣是位於曼哈頓的「中國常駐聯合國代表團」，會談的內容幾乎都與建交有關。

馬茂當時表示，吉里巴斯政府與台灣斷交，跟中華人民共和國復交，是基於吉里巴斯國家和人民利益作出的自主抉擇，「要實現國家發展，需要中國這樣的偉大兄弟和朋友。希望盡快與中國恢復正式外交關係。」

王毅也指出，吉里巴斯20日宣布與台灣斷交，並聲明承認一個中國原則，是一個正確的決斷，是吉里巴斯獨立自主做出的選擇，中方對此高度讚賞，「時間必將證明，這一決定完全符合吉里巴斯國家和人民的根本和長遠利益。今天你專程來中國常駐聯合國代表團，再次對外發出吉里巴斯願意加快推進同中國復交進程的清晰信號。」

吉里巴斯1980年就曾與大陸建交，2013年才與我國建交，特別的是，不同於以往「漢賊不兩立」的情況，在與我國建交之後，吉里巴斯同時還與大陸保持了「3周」的邦交關係，直到陸方後來強烈抗議，雙方才宣布斷交。

吉里巴斯位於南太平洋，由33個大小群島構成，總人口約11萬人，陸地面積811平方公里，東西幅員4000多公里，是世界上最大的珊瑚環礁島國，平均海拔高度僅2公尺，近年受全球暖化、海平面上升所苦，國土恐在30年後被淹沒。

▼總統蔡英文2016年會見吉里巴斯總統馬茂。（圖／總統府）

▼吉里巴斯為世界上最大的珊瑚礁島國。（圖／達志影像／美聯社）