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愛馬仕全新「小皮件系列」一次網羅　經典不墜凱莉包和Constance包縮小版

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1930年，愛馬仕Hermes推出了第一本皮革記事本。皮件雖小，但從嚴格的皮革挑選、不斷創新的皮革新色、持續研發的鞣革技術，到絕對堅持僅以皮革縫製所有難以被看到的細節，每個步驟都與製作一般包款一樣繁複。而愛馬仕Hermes的小皮件，不只延續這份對工藝技術的堅持，不論是鑰匙圈或吊牌掛飾的設計，也都蘊含著品牌的經典元素。

今年秋冬，愛馬仕Hermes推出了全新的小皮件系列，包括經典不墜的凱莉包和萬年百搭的Constance包，都再次縮小比例化身為超實用的長、短皮夾。皮夾內部的細節與收納功能極具巧思：數量充足的卡片夾層，不會因為層次太多而造成皮夾過厚，並能讓實用的功能發揮到最大。就像衣服有許多口袋，或書桌有許多抽屜一樣，卡片夾層不僅具收納功能，也有保存小物的功用，如擺放紙張、鑰匙、信用卡、零錢等。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另一款皮夾，是以愛馬仕Hermes著名的Couvertures et tenue du jour方形絲巾為靈感而設計的Carré Pocket系列Swift小牛皮零錢包（NT$32,300），上面超可愛的馬匹圖案，以及能自由搭配Galon網狀編織帶（NT$18,000）變成吊飾的趣味設計，堪稱入門級的必收款式。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

配飾方面，「Collier de Chien系列Epsom小牛皮鑰匙圈」（NT$36,000-NT$43,900），以鍍鈀金屬材質搭配迷你鉚釘、鉚釘、圓環與掛鎖等元素，作為鑰匙圈或掛在皮包上都超級有個性。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「Togo小牛皮與Swift小牛皮拼接行李吊牌與鑰匙圈」（NT$17,200-NT$38,100）這三款能隨身攜帶的小皮件，以1960年代加州的「地景景觀」設計細節為靈感，使用皮革拼接、印花工藝或浮雕圖紋等方式創作，復古造型超級吸睛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「馬鞍造型Swift小牛皮掛飾」（NT$27,500）則以線條簡潔的馬鞍造型，呼應愛馬仕Hermes以製作馬具起家的精神，向品牌歷史的重要時刻致敬。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：Hermes愛馬仕 |

（完整文章請看VOGUE.com

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