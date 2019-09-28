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法國藥妝店人氣私房掃貨清單　13個好物買不完

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網路上一堆法國必買藥妝清單，到底真有這麼好？VOGUE集結三位美容編輯的親身經歷，一次羅列她們的必買口袋清單，讓你買的值得，絕無地雷後悔區。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

去法國不逛藥妝店，就好像沒去看艾菲爾鐵塔一樣。其實在巴黎，每間藥妝店的價錢可能有所不同，進的貨品也並非都一樣。在巴黎第六區，有一間超級人氣並且幾乎是全巴黎最低價的藥妝店City Pharma，一定可以讓你買貨、補貨到大滿足。世界各地的觀光客還有巴黎本地人，都直接來這裡買。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

敏弱肌的最愛，A-derma艾芙美燕麥新葉益護佳營養霜

敏感脆弱的肌膚、異位性皮膚炎怎麼擦都老是再犯的肌膚，絕對可以試試A-derma艾芙美燕麥新葉益護家營養霜，這個由法國Pierre Fabre藥廠生產製造，旗下有相當多醫美通路的品牌。艾芙美是利用燕麥新葉，就是燕麥發育10-12周的幼苗，從種植到採收都嚴格管控，讓燕麥保有精純豐富的活性，去舒緩、修護、潤澤餅保濕肌膚。營養霜也有分不同質地，有清爽的乳液和乳霜標示Rich Rich+ Rich++的質地，可以依照不同季節，使用不同質地。另外，A-derma的包裝科技也很厲害，因為是提供給敏弱肌膚，不希望乳液擠出來，會受到空氣氧化變質，所以軟管採取不回滲設計，意思是擠出來的乳液，不會回流回去，永保擠出來的乳液，是超級新鮮的。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

彩妝師大讚的底妝好朋友，Embryolisse恩倍思神奇保濕霜，30ml NT$420

這支保濕乳液，大家都不陌生，網路上搜尋法國藥妝必買，一定有她。許多彩妝師很喜歡用它當作妝前保濕乳，可以讓粉底持久，有光澤。

恩倍思其實在2018年，也就是去年底時，正式有台灣的代理商，也幾乎把全產品項，通通引進台灣。這條深藍色的乳霜，就叫做神奇保濕霜，原來，Embryolisse恩倍思的創辦人，是個法國的皮膚科醫師，在1950年的時候，醫院在用來治療皮膚疾病時，都以口服藥為主，當時的Tricot醫師，擔心長期吃口服藥會對身體產生副作用，於是就研發了這瓶神奇保濕霜，可以直接塗擦在敏感肌膚上，幫助皮膚症狀的緩解。神奇保濕霜裡的成分，不複雜、也沒有運用到什麼高科技成分，主要是來自植物花果的活性成分，像是大豆、蘆薈、乳油木果油、蜂蠟等等，可以幫助肌膚保濕、舒緩乾燥、滋潤甚至建立保護屏障。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外，還有一款質地比較滋潤的淺藍色神奇潤澤修護霜，甚至在1950年當時，被列入法國藥局的處方簽，專門做為燒燙傷患者的術後修復。這兩支，都是針對敏弱肌膚，提供長效保濕、甚至有乾癢脫皮的人，或是曬後修護，還可以用來卸妝，可以稱之為法國的凡士林。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

模特兒無法沒有的，Bioderma貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液，500ml NT$700

Bioderma也是在法國擁有超高人氣的品牌，她的粉紅色潔膚液，應該可以稱得上是，全世界的人都在使用，藥妝店裡的人，根本就是好幾瓶好幾瓶在拿，好像都不用錢一樣。為什麼大家都這麼喜歡她？Bioderma是法國NAOS諾奧思集團，他們家旗下有三個品牌，其中兩個是藥妝品牌，一個是專業沙龍品牌，而Bioderma就是大家最熟悉其中的藥妝品牌。這個品牌成立於1977年，在台灣，2017年正式設立分公司。許多法國醫美品牌講的是利用溫泉水、活泉水來舒緩肌膚，但因為Bioderma的創辦人，是一個藥師兼生物科學家，他把皮膚當成一個生態系統，利用專利的成分，來讓受損的肌膚可以回到正常自然的狀態，所以也很受到歡迎。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Bioderma最厲害的就是這瓶舒敏高效潔膚液，你看，看起來就是相當透明乾淨的水，卻擁有相當好的卸妝效果。要說這瓶潔膚液到底和其他的卸妝水有什麼不同？厲害到底在哪裡？原來，一般化妝品裡用到的水，都說是純水，但幾乎都只是用了一道純化工序，還是會有一些微生物的屍體沒有去除掉，而Bioderma則是不囉嗦，一共用了9道純化工序，用來有效清潔敏感脆弱的皮膚絕對無虞。除次之外，加入的獨家DAF配方，能夠讓即便是卸妝的肌膚，也能保有越卸越健康的膚質，更強化肌膚的保護膜，難怪獲得那麼多人喜歡。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

給肌膚十全大補，Filorga菲洛嘉 Meso Mask柔滑亮澤面膜，50ml NT$1,745

這牌子目前在中國相當厲害，中國版VOGUE的美容編輯，也大推這罐十全大補面膜。菲洛嘉這牌子還蠻年輕的，是在1978年創立，創辦人是個科學家致力研究注射型抗衰老醫療產品，除了醫療產品，也開始研發護膚產品，現在是法國相當厲害的醫美品牌。在中國暱稱這罐面膜是十全大補帖，柔滑的乳霜又很多專利的維他命成分，特別針對熬夜、老化、疲累的肌膚，可以在短短15分鐘後，立刻容光煥發，像吃了大補帖一樣。也可以說是一瓶萬用面膜。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

拿破崙最愛香氣，Roger&Gallet沐浴凝膠

Roger&Gallet也許很多人也不會陌生，他曾經在台灣有設櫃，後來退出台灣市場，最有名的就是當初拿破崙最愛的古龍水之外，還有經典的圓型香水皂，一般的香皂大約10小時完成，但是Roger&Gallet的香水皂，是利用鍋爐煮皂，並把香精放在皂基的正中央，經過80小時製成，所以他家的香水皂香味特別持久，我都是把香皂放在衣櫃裡，迷人的香氣，可以維持兩年時間。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過，每次常常回購的，除了香皂之外，就是沐浴凝膠，不但有很多種口味可以選，很多藥妝店更會以買兩條可以省更多的優惠組合，建議會選一條古龍水香味的沐浴凝膠，再搭配一條其他香味。他家的古龍水，聽說拿破崙喜歡到拿來直接飲用，我想，可能是創辦人是藥劑師的背景，所以拿破崙一點也不怕用喝的，會對身體造成什麼影響吧。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Roger&Gallet在巴黎第8區的聖奧諾雷街，還保有100多年來的香水店，跟在藥妝店的陳設比起來，相當不一樣，有機會去巴黎的話，也可以去逛一下。

Puressentiel樸醫香，好清淨41精油淨化噴霧

Puressentiel樸醫香原來是法國平價的精油品牌，也常出現在藥妝店醒目的地方。不以肌膚保養為主，樸醫香比較在意身體保健，像是防蚊舒緩、居家淨化噴霧、舒緩肌肉關節、私密處保養，都利用調配好的複方精油，來解決這些困擾。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

有兩款強力推薦產品，一個是最超級熱賣的41精油淨化噴霧，聽說在巴黎是每10秒賣一瓶，這瓶含有41種精油的噴霧，像是茴香、茶樹、羅勒、花梨木和蒔蘿等等，除了淨化空氣、降低過敏原、還可以消除家裏的異味，可以噴在臥室、浴室、衣櫃和鞋櫃，如果有在除塵蹣的人，可有在除塵蹣的人，可以先噴在吸，效過不錯，對於過敏性體質的人說，幫助不小。另外，還有舒壓滾珠，用了12種精油的滾珠，好舒壓。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
 

※文字：Yvonne Wang | 編輯：Yvonne Wang | 圖片：Yvonne Wang | 來源：各品牌IG |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2019年美國藥妝店11個必逛必買必不後悔美妝日用品清單

日本藥妝店，四隻隱藏版多功能精華神物，挑戰史上最白、最亮、最保濕的年輕肌膚！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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