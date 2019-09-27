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台北國賓斥資億元全新打造　目標「全台最好川菜廳」十月開幕

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▲台北國賓大飯店斥資上億改裝川菜廳，預計今年十月重新開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北國賓大飯店斥資上億改裝川菜廳，預計今年十月重新開幕。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

國內五星飯店啟動汰舊換新潮！台北國賓董事長許育瑞斥資上億元，歷時五個月重金整修旗下川菜廳，將於十月中旬重新開幕，將以「Modern Chinese」的經典氛圍重新定位，目標打造「全台最好的川菜廳」，挹注營運表現可期。

觀光業遭逢寒冬，飯店產業啟動一波汰舊換新潮，除了台北國賓飯店為旗下餐廳改裝外，包括台北晶華酒店、西華飯店等飯店業老將，都規劃以新的定位突圍，使得餐飲聚客力再上層樓。

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台北國賓飯店主管表示，川菜廳在今年五月封館整修，董事長許育瑞特別聘請北京知名設計師以北宋知名畫作「文會圖」為靈感出發，淬鍊出六大元素「會友、論道、品茗、鑑古、酌酒、撫琴、宴飲」貫穿整體空間，詮釋傳統待客之道，勾勒出一幅極具文人雅韻的當代時尚畫面。

▲台北國賓大飯店斥資上億改裝川菜廳，預計今年十月重新開幕。（圖／國賓提供）

▲台北國賓大飯店斥資上億改裝川菜廳，預計今年十月重新開幕。（圖／國賓提供）

位於13樓的宴會廳「樓外樓」，則以「珠寶盒上的緞帶」為主題，訂製捷克品牌LAVSVIT水晶燈，精心鑲綴天花與牆面，使空間散發優雅經典的質感氣息。另外，主廚團隊每年都會遠赴對岸與知名餐廳考察研藝，這次趁著裝修期間，花了兩周時間遠赴四川與當地數家知名餐廳交流。

主廚團隊走訪名列中國餐飲十大品牌、門店遍及海內外的眉州東坡酒樓、成都家喻戶曉的大蓉和酒樓、九○年代成都政商宴客首選的紅杏酒家、精緻與典雅的新興品牌蜀宴小調等多家餐廳，並走進後廚，學習正宗川菜第一手不藏私的精髓。

台北國賓飯店川菜廳預計十月重新開幕，全新開幕後菜色也有所調整，小吃區加包廂一共推出37道全新菜色，讓饕客在精美空間裡品嚐道地川菜，10月19日國賓川菜廳即將隆重開幕，即日起開放訂位。

依據財報，國賓今年上半年合併營收為14.66億元，年減2.03％，毛利率達41.24％、營益率10.22％，低於去年同期43.69％、14.31％；但在業外收益增加、所得稅費用減少下，歸屬母公司稅後淨利1.78億元，年增2％，每股稅後盈餘（EPS）為0.49元，優於去年同期的0.48元。

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