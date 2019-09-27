快訊／大雷雨來襲！氣象局示警大台北「強灌2小時」　4縣市續發豪雨特報

▲大雷雨警戒！大台北持續2小時。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

東北風影響，中央氣象局27日晚間9時30分持續針對北北基宜4縣市發布「豪雨特報」，深夜11時11分旺盛對流移入，台北市、新北市並「大雷雨」警戒，將出現劇烈降雨、雷擊，持續至少2小時時間。至於關島附近海面的熱帶低壓，預估最快28日將發展為今年第18號輕度颱風米塔，預估從台灣東部外海至琉球海域北上機率較高。

氣象局27日深夜11時11分發布「大雷雨即時訊息」，範圍包括：台北市士林、北投區；新北市淡水、三芝、石門、金山、萬里區將出現劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，預計持續時間將至凌晨1時15分。並針對北北基宜4縣市發布「豪雨特報」，晚間至28日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭有局部大雨。

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氣象局預報，28日持續受東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生機率，中南部維持多雲到晴，午後各地山區及近山區有小範圍短暫陣雨。氣溫方面，各地清晨低溫約23至25度，白天高溫北部及東半部約30度上下，中南部仍有31至33度、日夜溫差稍大。

▼東北風影響，4縣市續發豪雨特報。



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