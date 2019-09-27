韓國瑜6點下班、陳其邁7點半忙著看公文...網讚：上班保證沒抽籤

▲陳其邁晚間七點半還忙著看公文。（圖／翻攝自陳其邁IG）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市議會26日進行市長韓國瑜的施政報告及答詢，不過，議會被嚴格控制質詢時間，甚至連議員質詢權也改由抽籤決定，最後傍晚6點2分宣告散會，韓國瑜成功在6時4分步出市議會。不同於韓國瑜六點下班，行政院副院長陳其邁27日在IG發文分享上班日常，晚間7點半還忙著看公文，網友大讚他超認真同時不忘暗酸韓國瑜，「（陳其邁）上班保證沒抽籤。」

陳其邁27日晚間透過IG分享工作日常，照片中的他低頭看著公文，貼文寫道，「pm19:30

要看完公文才能下班。」晚間七點還忙著看公文，陳其邁對工作超拼命態度甚至得到「緊緊緊」稱號。臉書粉專「貓與邪佞的手指」翻出陳其邁今年2月臉書文內容，意外曝光陳其邁每天超晚下班。

陳其邁在今年二月20日貼文寫道，「pm 22：20。幕僚隨手拍下我今晚與蘇貞昌院長及民進黨委員們開完會，離開政院時的照片。這是執政團隊的日常，為了讓大家有更好、更幸福的生活環境，團隊的每一個人，都把一天當兩天在用。」

陳其邁每天工作到深夜才下班，網友大讚他超認真，同時也不忘暗酸韓國瑜，「其邁下班，有記錄的 22：20 ，且上班保證沒抽籤。這應該已是其邁下班算早的時間。這才叫人民的公僕。對照某人，沒事就請假，每天準時下班，還真爽呢。」