　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜6點下班、陳其邁7點半忙著看公文...網讚：上班保證沒抽籤

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁晚間七點半還忙著看公文。（圖／翻攝自陳其邁IG）

▲陳其邁晚間七點半還忙著看公文。（圖／翻攝自陳其邁IG）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市議會26日進行市長韓國瑜的施政報告及答詢，不過，議會被嚴格控制質詢時間，甚至連議員質詢權也改由抽籤決定，最後傍晚6點2分宣告散會，韓國瑜成功在6時4分步出市議會。不同於韓國瑜六點下班，行政院副院長陳其邁27日在IG發文分享上班日常，晚間7點半還忙著看公文，網友大讚他超認真同時不忘暗酸韓國瑜，「（陳其邁）上班保證沒抽籤。」

陳其邁27日晚間透過IG分享工作日常，照片中的他低頭看著公文，貼文寫道，「pm19:30
要看完公文才能下班。」晚間七點還忙著看公文，陳其邁對工作超拼命態度甚至得到「緊緊緊」稱號。臉書粉專「貓與邪佞的手指」翻出陳其邁今年2月臉書文內容，意外曝光陳其邁每天超晚下班。

陳其邁在今年二月20日貼文寫道，「pm 22：20。幕僚隨手拍下我今晚與蘇貞昌院長及民進黨委員們開完會，離開政院時的照片。這是執政團隊的日常，為了讓大家有更好、更幸福的生活環境，團隊的每一個人，都把一天當兩天在用。」

陳其邁每天工作到深夜才下班，網友大讚他超認真，同時也不忘暗酸韓國瑜，「其邁下班，有記錄的 22：20 ，且上班保證沒抽籤。這應該已是其邁下班算早的時間。這才叫人民的公僕。對照某人，沒事就請假，每天準時下班，還真爽呢。」

ET快訊
他點一瓶礦泉水！才剛喝下秒「倒地打滾＋狂吐」...送醫後食道
「女友掛號信」男眼尖一串字炸綠光　管理員尷尬補一槍：還要領嗎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

【聲林之王2】EP6花絮 艾文重新翻唱Jolin《玫瑰少年》 用饒舌痛斥這個社會病了

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

「熊讚」月薪高達65萬　徐巧芯：比市府官員還多

韓國瑜6點下班、陳其邁7點半忙著看公文...網讚：上班保證沒抽籤

藍營女議員指控公然猥褻！　呱吉「翻法條」回應了：你們對我感到？

致自由！陳菊看《返校》：盼跨世代一起守護得來不易的自由民主

韓國瑜PO小時候都不准打電動！四叉貓「5大時間點」打臉：1957年台灣根本沒有

快訊／吳敦義批准郭台銘退黨　下週三送中常會通過

果凍暴動了！郭台銘感恩之旅28日台北登場　臉書同步直播送禮物

「蔡賴配」成定局？賴陣營：卓榮泰徵詢訪美、非談蔡賴配

六大洲台商後援會力挺　蔡英文：有政績的團隊值得再給四年

黃捷暴怒質詢施政報告「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

甩3年同居華裔女友和兒子　房產大亨情訂英國碧翠絲公主

疑似村民「下毒謀殺」　斯里蘭卡4頭大象慘死…包括懷孕媽媽

沙國開放49國家地區「電子簽證」　台灣上榜女性免包緊緊

賊母子誆投資潮牌狂詐6000萬！兒遭判刑　母「斷子求生」人間蒸發

李敏鎬「超不專業吃湯包」　嘴巴大開咬下GG了…網笑翻：一看就是第一次

橫躺非洲沙灘　134隻伊列特拉海豚尾巴猛捶受折磨

馬克盧法洛合體安海瑟薇「揭弊化工帝國排毒水」　賭命纏訟16年！

快訊／大雷雨來襲！氣象局示警大台北「強灌2小時」　4縣市續發豪雨特報

34歲柯佳嬿「回春」高中生零違和！樂見邱澤認愛張鈞甯：公開會輕鬆一點

洗完臉反覆塗化粧水更保濕？　專家曝真相：小心越擦越乾！

政治熱門新聞

黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0..

「蔡賴配」成局　賴清德將代表蔡..

韓國瑜轟大港開唱粗俗　黃捷：說..

品觀點民調：蔡40.3％、韓2..

美通過台北法案！韓國瑜：若當選..

旺旺中時民調：蔡39.1％　韓..

獨／郭柯「雙母雞」10月首波看..

黃捷質詢暴怒　韓國瑜嗆：你心態..

韓國瑜喊辦「電競嘉年華」　主辦..

陸軍269旅士官嚴重燒傷命危

快訊／蔡壁如再爆：郭台銘願意跟..

為何跑去選總統？韓國瑜：民意與..

不滿宋楚瑜失言閃離　黃珊珊觸動..

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜..

更多熱門

相關新聞

藍營女議員指公然猥褻！呱吉翻法條回應

國民黨高雄市議員李眉蓁、邱于軒等人在高雄市議會，放出大港開唱影片，並且質疑台北市議員「呱吉」邱威傑與滅火器樂團等人，表演與言詞低俗，法制局長吳秋麗甚至稱呱吉涉公然猥褻罪。對此呱吉在臉書上，翻出法條回應了「公然猥褻罪」的說法。

韓國瑜小時候打電動？四叉貓：1957年台灣根本沒有

黃捷質詢暴怒　韓國瑜嗆：你心態偏差

韓副手須專業互補　翟神：就是什麼都要會？

韓國瑜轟大港開唱粗俗　黃捷：說屁眼高尚？

關鍵字：

陳其邁韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

身分證含1與0　吃Buffet半價

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

【聲林之王2】EP6花絮 艾文重新翻唱Jolin《玫瑰少年》 用饒舌痛斥這個社會病了

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面