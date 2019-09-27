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賊母子誆投資潮牌狂詐6000萬！兒遭判刑　母「斷子求生」人間蒸發

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▲▼千元鈔。（圖／記者羅志華攝）

▲涂男與母親以投資名牌鞋為名，向親友詐騙達6千多萬，涂男至今仍不交代資金流向，而母親早已「斷子求生」不知去向。（示意圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

男子涂乃中與母親林玉梅於2013年間，涉嫌以投資美國潮牌鞋為名義，向周姓金主吸金2440萬元餘，2人又於2015年間以類似手法，吸引黃姓女老師投資1382萬元餘，事後周、黃2人討回資金，卻遭這對母子以美國海關通關出現問題、美國發生暴風雪等理由推託，這才發現遭騙提告。北院日前依詐欺罪判涂男4年2月徒刑，母親林玉梅則在審理期間就已人間蒸發，目前遭到通緝。

據判決，涂男與母親於2013年7、8月間，向周姓金主稱在美國有限量鞋販售管道，每雙鞋可獲利15%以上，讓周男陸續匯款達2440萬元餘；這對賊母子又於2015年7月至10月間，向黃姓女老師宣稱，涂男認識名牌球鞋高層，買賣價差達5、6成，黃老師信以為真，陸續投資1382萬元餘。

但周、黃2人錢投下去卻遲遲沒有回收，越想越不對勁，便向涂男、林女追討本金及獲利，但母子倆卻以美國海關、暴風雪等理由推託，讓周、黃一狀告上法院。

涂男於檢方偵訊時堅不認罪，直到2018年5月，母子倆因另案詐騙親友投資2690萬元餘，遭高院判決2年半、2年定讞後，涂男才於審理中認罪，且他至今仍未供出資金用途及流向，北院依2個詐欺罪判涂男4年2月徒刑，也對在審理期間就「斷子求生」的林玉梅發出通緝。
 

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