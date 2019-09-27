偷海產店高檔海鮮到崁仔頂賤賣　賊「雞冠頭」基隆警鷹眼識破

▲ 偷高檔海鮮到基隆崁仔頂賤賣，基警鷹眼辨賊「雞冠頭」露餡被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市碧砂漁港北寧路附近海產店，近日深夜男竊賊騎乘機車，專偷帆布所覆蓋在水缸內，用魚網撈出龍蝦、魚貝類。警方27日循線逮捕黃姓男子，因雞冠頭髮型好認被逮，他供稱把偷來活海產，拿到崁仔頂賤賣。警訊後黃男依竊盜罪嫌移送法辦。

警方根據店家監視器顯示，22日凌晨3時許，一名頭戴安全帽男子，機車停放在海產店附近，手拿漁網翻開覆蓋在水缸上帆布，撈走高檔海鮮後離開；25日上午竊賊用相同手法又來偷一次，同店連續遭2次偷竊，且疑似同一人所為。另有一家海產店放在門口的海鮮也遭竊，2家店受害初估損失至少有10萬元。

▲ 基隆碧砂漁港海產店高檔海鮮遭竊 一周偷內2次損失近10萬。

基警二分局八斗子分駐所接獲報案，成立專案小組積極偵辦，經調閱周遭百支監視器畫面， 鎖定一名男子雞冠頭造型竊嫌及其使用機車車號，27日下午確認可能藏匿處所，會同第一分局警力前往抓人，逮捕40多歲的黃姓男子。

警方調查，清查黃男犯案至少5起，他供稱偷到的活海產拿到崁仔頂賤賣，一個人犯案，沒有其他共犯，機車則是偷來的。警方表示，目前轄區警方加強碧砂漁港周邊巡邏及埋伏，同時呼籲商家強化防竊措施，勿讓竊賊有機可乘。

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