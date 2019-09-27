快訊／吳敦義批准郭台銘退黨　下週三送中常會通過





▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

針對外界關心鴻海集團創辦人郭台銘申請退黨進度，國民黨27日表示，國民黨主席吳敦義已於傍晚批准，將於下週三送中常會備案。

國民黨發布新聞稿表示，25日原於中常會通過郭同志退黨慰留案，郭台銘仍透過辦公室多次表達退黨意願，台北市黨部27日重新上公文簽核黨員退黨行政程序，吳敦義已於傍晚時分批准，將於下週三送中常會備案；此外，國民黨對於郭台銘曾在國民黨最艱困時刻伸出援手，表達深切感念之意。

另一方面，根據《ETtoday新聞雲》掌握，郭台銘與昔日盟友台北市長柯文哲之間的合作重心將轉往立法院，9月25日，雙方陣營開會時，就談妥將在9月底以前完成宣傳照的拍攝，10月2日、3日將有第一波立委參選人與郭柯兩人合掛的看板正式上線，郭柯兩人也將以「雙母雞」陣勢全台輔選。

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