藍營女議員指控公然猥褻！　呱吉「翻法條」回應了：你們對我感到？

▲台北市議員呱吉在大港開唱的表演，遭指「公然猥褻」。（圖／記者范綱儀攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨高雄市議員李眉蓁、邱于軒等人在高雄市議會，放出大港開唱影片，並且質疑台北市議員「呱吉」邱威傑與滅火器樂團等人，表演與言詞低俗，法制局長吳秋麗甚至稱呱吉涉公然猥褻罪。對此呱吉在臉書上，翻出法條回應了「公然猥褻罪」的說法。

邱于軒26日在議會內播放「大港開唱」片段，影片中呱吉站在舞台上大爆粗口，甚至還嘲諷韓國瑜神似男性生殖器「X頭」；邱于軒表示，光是如此小小片段都已經這麼不堪入目，後面還有更加汙穢的內容，包括當眾脫褲、下體夾筷子、女用內褲套頭等，她實在無法在議會上播出。

邱于軒與李眉蓁等人27日質詢時，再度拿出大港開唱呱吉與滅火器表演的片段，質疑這樣的表演，言詞粗俗、不入流，對教育已經嚴重危害，因此頻頻追問文化局、法制局以及警察局官員，要求他們嚴正處理。

對於大港開唱的種種行為，韓國瑜在答詢時直言，「這已經不是藝術了」。韓國瑜表示，教育下一代很重要，俗話說，「學好3年、學壞3天」，魔鬼誘惑是非常巨大的，如果把年輕人帶到雜感官世界只需3天，但學好卻要3年。

呱吉則對此在臉書回應指出，「高雄市議員說我公然猥褻，公然猥褻罪規定在刑法第234條，內容為：『意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一萬元以下罰金。』而猥褻行為是指性交以外，一切在客觀上足以興奮或滿足性慾的色情行為，並且會引起普通人一般羞恥或厭惡感，有礙於社會風化，故應處罰之。」

▲呱吉翻出法條，查詢猥褻的定義。（圖／翻攝自呱吉臉書）



呱吉最後強調「你們對我感到？」

網友回應呱吉的臉書表示，「你被意淫了」、「慘了，呱吉被高雄市議員意淫了，準備成為政壇性幻想對象第一名了」、「呱吉成了他的性幻想對象？！」、「那些議員嘴巴說不要 身體倒是很誠實」、「Kmt議員口味真重」、「原來他們的口味也……」。



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