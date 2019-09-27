韓國瑜PO小時候都不准打電動！四叉貓「5大時間點」打臉：1957年台灣根本沒有

▲韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜27日提出要將高雄打造成為「電競產業首都」，上午又在臉書發一串長文表達電子競技有多重要，內容還寫到在他小時候，許多父母親都會跟小孩說，不要打電動，不然以後沒前途。對此，網紅四叉貓在臉書列舉5大時間點打臉，分析韓「小時候」台灣可能根本沒有電動可以玩。

韓國瑜稍早在臉書以「翻轉的希望在於你所不了解的產業」為題表示「電競」是驅動台灣科技供應鏈的重要關鍵，他說電玩產業在全球的產值已經達到千億美元，其中包含「軟體、硬體、行銷」，甚至還有當紅的遊戲實況直播等，發展可以說是非常多元，是新興產業中發展速度最快的領域之一。

▲四叉貓。（圖／翻攝PTT八卦版）



韓國瑜在文中以數據舉例，並稱「在我小時候，許多父母親都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課」，但時代已經改變，如今高雄市著眼的是下一代的未來，電競產業不論在軟體開發、硬體設備，還是電競選手的人才培育方面，市府都希望有機會參與其中，鼓勵北漂青年返家。

四叉貓晚間則在臉書分析，指出韓國瑜是1957年出生的，「小編寫稿的時候是不是忘記韓國瑜小時候台灣根本沒電動？」，他接著列出在1976年、韓19歲時，只有「《Fairchild Channel F》第一台可換卡夾的家用主機，但是台灣沒有代理，所以玩不到。」

▲韓國瑜說要將高雄打造成為「電競產業首都」。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



四叉貓說，1977年時《雅達利2600》家用主機發行；1978年時《太空侵略者》街機遊戲發行；1980年時《Game & Watch》攜帶型遊戲機發行及《小精靈》街機遊戲發行，一直到1983年時才發行《FAMICOM》家用主機，就是俗稱的「任天堂紅白機」。

他稱其實更早之前庶民是摸不到電玩的，不是有錢買不到就是不普及！貼文一出，網友都認為韓又在說謊，表示「為什麼愛說謊」、「哎呦，六都電競他都沒去，你信這些⋯你只（直）接問他小時後都玩哪一款就好了嘛」、「人家是指心智年齡，不是生理年齡啦」、「重新定義小時候」、「這個人什麼都是假的啊～只有草包是真的」。

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