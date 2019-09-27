「熊讚」月薪高達65萬　徐巧芯：比市府官員還多

▲熊讚。（圖／翻攝自「熊讚Bravo」粉絲專頁）

記者黃巈禾／綜合報導

台北市觀光傳播局3年內編列近1600萬行銷城市吉祥物「海洋熊讚」。國民黨台北市議員徐巧芯質疑，「熊讚」的薪水比市府官員還多，每年參與的活動都差不多，行銷費用卻由108年的500萬元增加至109年850萬元，換算一個員工年薪13個月計算，月薪高達65萬元，比市府官員還多。

徐巧芯表示，107年「熊讚」一年250萬的預算編列，108年漲到500萬，109年預算書還調升至850萬，「局長可不可以說明一下，這一隻熊到底你要花這麼多錢在他身上，是要做什麼？你告訴我說有2500萬的經濟效益，可是我翻遍的預算書，其實今年也才回收所謂167萬，明年的歲入編列你也只寫了130幾萬的一個授權金的收入」

徐巧芯質疑，剩下的收益從何而來，若去年花了500萬去經營「熊讚」，對台北市帶來的收益也只有167萬，為什麼109年還要增加到850萬？

▲劉奕霆、徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書影片）

觀傳局長劉奕霆表示，經營品牌在一開始必須投入相當多的資源與經費，「議員剛所提到的這個一百多萬其實是跟廠商合作所收取到的授權金」，且跟過去幾年相比，授權金已有大幅成長，去年在跟跨年的時候，或其他活動跟廠商合作，對方都很樂意推廣「熊讚」這個品牌。

徐巧芯認為，明年「熊讚」的預算都要調到850萬了，「我很擔心再隔兩年他可能就會上千萬了」。劉奕霆回應，還是得看今年跟明年執行狀況做決定，去年編列預算時，議會認為要有成效，才能讓「熊讚」有預算成長的空間，因而議會幫忙爭取到500萬，「可是以今年的執行狀況來看，確實他（熊讚）還有不夠需要增加的地方，所以我們今年才會希望今年執行的成果來跟議會爭取更多」，之後會回去討論KPI，讓未來議會有檢討、評估成效的依據。

徐巧芯也對審計處提出觀傳局未詳實察查廠商投標資料，導致不符規定者得標巨額政府採購標案，更有遭政府機關拒絕往來者成為分包廠商一事，此舉嚴重破壞政府採購秩序以及影響公平性，絕對不可輕放，要求觀傳局須兩周內提供疏失人員以及懲處辦法等相關資料。劉奕霆也承諾將於兩週內回覆。