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買899元水梨忘在手推車上⋯好市多「一秒出手救」超暖補送被讚爆

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▲▼買899元水梨忘在手推車上⋯好市多「一秒出手救」超暖補送被讚爆。（圖／東森新聞）

▲女客買899元水梨忘在手推車上，好市多送還一盒全新的。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女顧客近日到美式賣場好市多（Costco）消費，買了一盒899元的韓國水梨，但結帳後忘了帶走。沒想到賣場得知後，竟補送了一盒全新的，讓她覺得既驚喜又窩心。事實上，商品一經結帳，若忘記帶走，賣場是不用負責任的，頂多就是協助報警、調閱監視器，所以好市多的作法除了省去消費者麻煩，背後其實也有保鮮考量。

女顧客近日到好市多購物，但結帳後把一盒899元的韓國水梨忘在推車下方，直到返家後1小時才發現。當下她氣自己糊塗，心想畢竟是自己的疏失，但還是碰碰運氣打電話詢問客服。

請繼續往下閱讀...

結果，業者查證有消費記錄後，不僅請她回賣場領貨，還從架上拿一盒全新的水梨禮盒給她，讓她直呼窩心。

▲▼買899元水梨忘在手推車上⋯好市多「一秒出手救」超暖補送被讚爆。（圖／東森新聞）

▲業者表示，擔心商品常溫下變質，所以補還一盒新的。（圖／東森新聞）

業者證實，客人確實忘記將水梨帶走，主要是查證該會員確實有消費行為，加上忘記的是生鮮商品，可能在常溫下太久，已經不宜食用，所以才補送一盒全新的水梨。另外，食品類一經售出，無論退貨還是上述類似情況，都會銷毀或退場，不會再轉交、轉賣給客人。

消息傳開後，許多網友紛紛都大讚賣場作法溫馨，但也有人認為賣場採會員制，年費要1350元，服務好一點也是應該的，引發熱烈討論。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

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