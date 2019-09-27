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新北「金勤獎」頒獎登場　義警界至高榮譽

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▲ 新北「金勤獎」頒獎登場 義警界至高榮譽。（圖／新北市警察局提供）

▲ 新北「金勤獎」頒獎登場，義警界至高榮譽。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局27日舉行第九屆義警楷模「金勤獎」頒獎典禮，由市長侯友宜、警察局長陳檡文及義警大隊大隊長鄭誼宏共同頒發，嘉勉121位義警楷模、7位資深及12位屆齡退休的義警。市長表示，新北市有400萬人口，8000名的警力相對不足，感謝民間團體的協助，發揮無限大的力量，共同守護市民安全。

新北市在《遠見雜誌》全國縣市總體競爭力調查結果中，蟬聯6年「治安」指標六都第1名，代表市民肯定警察、義警同仁的努力付出。侯友宜說，新北市的好治安感謝民間團體給予極大支持，自己也是警察出身，看到各位義警，就像看到自己的兄弟、好夥伴，感謝大家不分你我，一起為新北市的治安全力以赴。

▲ 新北「金勤獎」頒獎登場 義警界至高榮譽。（圖／新北市警察局提供）

▲ 新北「金勤獎」頒獎登場，121位受獎義警楷模，是從新北市3851位義警中遴選脫穎而出。

侯友宜強調，想帶給市民「安居樂業」的生活，首先要有「安」，為了給市民安全的環境，良好的治安需要各位義警一起奮鬥，再來才有資格談「居、樂、業」，感謝民間團體持續為新北市的治安注入厚實的力量，有穩定安全的社會，才能在各方面追求進步，帶給市民一個宜居好城市。

警察局表示，「金勤獎」代表著「真情」、「真勤勉」，象徵義警界「最高榮耀」，此次121位受獎義警楷模，是從新北市3851位義警中遴選脫穎而出。另外也特別表揚12位屆齡退休及7位服務滿40年以上資深義警人員，感謝義警協助維護社會治安，發揮「民力無窮」的價值。

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▲ 新北「金勤獎」頒獎登場 義警界至高榮譽。（圖／新北市警察局提供）

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