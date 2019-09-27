「人家肚子痛欸！」限速60他飆時速131公里　父子不服提告敗訴

▲李男開爸爸的車行經水源快速道路，突感肚子一陣劇痛，飆速131公里遭罰，父子倆抗罰提告敗訴。（示意圖，非新聞當事人／記者黃克翔攝）

記者羅志華／台北報導

李姓男子2018年12月30日凌晨，開爸爸的車，行經水源快速道路時，突感肚子劇痛，讓他不顧一切重踩油門，在速限60公里的路段飆到131公里，只為找到能讓他解放的馬桶。「國家機器」測速照相可不會放過他，警方開罰8000元、記違規點數3點，借車給李男的父親更被吊扣牌照3個月。2人不服氣提起行政訴訟，李男對警方「不顧他肚痛」開罰不服，李父更稱借車時都有向兒子提醒要「慢慢開」，吊扣他牌照無理，但法官認2人主張無理判抗罰敗訴。

李父表示，李男自2007年考上駕照後借車上千次，他每次都有向兒子提醒要「慢慢開、小心安全」，警方認為李父未盡監督職責，還吊扣牌照，讓他很不服氣，且兒子當時肚子超痛，菊花隨時都可能爆發，當下本能性地重踩油門情有可原，且油電混和車加速「寂靜無聲」，兒子在不經意間飆到131公里，實屬無心之過，應判免罰。

但法官認為，李男肚子痛不是超速理由，且李父聲稱有提醒「慢慢開」，也提不出證據，至於車子加速「寂靜無聲」，更不能代表他有盡車主監督義務；一般道路應於速限標誌後100至300公尺，高、快速公路應於300至1000公尺間取締超速，水源快速道路屬一般道路，員警於標誌後170公尺架相機取締也合乎規定，判父子倆抗罰敗訴。

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