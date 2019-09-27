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OL被閨密詐騙改運欠巨債　淪落陪酒陪睡！還被拍裸照

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▲小影到派出所報案時畫面。(圖／翻攝自大陸網站)

小影到派出所報案時畫面。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

江蘇省泰州市女子小影(化名)之前因為心情鬱卒，向閨密傾訴心事。對方建議找高人替她改運。 沒想到這個決定卻讓小影散盡家財、欠下高利貸、最後更淪落到聲色場所陪酒，甚至還被拍下裸照勒索。小影最後報警，才揭發所謂「改運」，竟是閨蜜一手布置騙她上鉤的圈套。

小影今年27歲，大學畢業後在某家公司當上班族。2016年時，她在微信代購的群組裡認識女子阿讓。當時小影剛剛跟男友分手，心情苦悶，不免向阿讓訴苦。

阿讓則自稱認識一名高人，表示可以拿她的生辰八字去給對方看看。事實上，阿讓只是拿她的生辰八字在網路上用算命軟體隨便算了一下，小影卻深信不疑。

在接下來的3年裡，阿讓以改運、上香、念經、趕走小人、改感情運、改事業運等種種藉口，總共騙走小影30多萬元人民幣(約130萬元新台幣)。

今年4月，阿讓又以高人「仙逝」為由，要求小影拿辦理後事。當時小影的母親剛好因病住院，手頭拮据，於是請阿讓先行代墊。事後阿讓卻說自己從網路借貸平台借錢，欠下大筆債務，逼迫小影償還。

小影無奈之下只好瞞着家人，下班後到一家夜店陪酒，甚至靠著跟客人發生性關係來賺錢。阿讓後來更找來討債公司的人假扮客人，偷拍小影的裸照和性愛影片來勒索她。

今年7月到9月，小影給了阿讓共9萬多元(約38.7萬元新台幣)，但仍被指欠對方10萬元(約43萬元新台幣)。走投無路之下，小影終於鼓起勇氣報警，警方把本名姓徐的阿讓逮捕。

徐姓女子供稱，大專畢業後一直無業，家裡本來給她60萬元(約258萬元新台幣)到英國留學，卻被她花光光。還欠下網貸，於是只好編造故事來騙小影的錢。目前此案仍在偵辦中。

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