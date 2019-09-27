果凍暴動了！郭台銘感恩之旅28日台北登場　臉書同步直播送禮物

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘「感恩之旅」台北場28日登場。這場果凍見面會，1000個名額祭出後，不到30分鐘就額滿，讓許多「果凍」在電腦前撲了個空。對此，郭台銘表示，活動當天，臉書將同步直播，也準備小禮物要送給參加直播互動的朋友。

郭台銘28日透過臉書表示，感恩之旅首場於28日在台北登場，地點在台北三創生活園區，要感謝大家一路走來對他的大力支持，而報名過程中，再次感受到郭粉們滿滿的熱情，1000個名額開放不到30分鐘便額滿，好多朋友都說在電腦前撲了個空。

郭台銘指出，決定在感恩見面會上，臉書同步直播，讓沒搶到名額的人，也能透過直播觀看，他也準備小禮物要送給參加直播互動的朋友，「明天下午2點半，歡迎大家一起準時上線同歡，我們不見不散」。

網友紛紛留言，「棒喔期待明天的直播一切圓滿順利完成」、「期待下一次的 粉絲感恩會 希望可以搶到票」、「唯一支持郭台銘.愛台灣之心郭凍都感謝」、「好期待高雄見面會」、「生平第一次參加粉絲見面會，覺得興奮。小老虎們，大家明天見」

【果粉見面會台北場】

●時間：9月28日（六）14：00－17：00

●地點：台北三創生活園區（市民大道三段2號）

●費用：免費

●注意事項：請於活動當天持QR code於「報到處」報到並領取入場證，凡參加者都需報名。本活動座位有限，敬請提早入座，恕不保留座位。無QR code者，現場不開放進入。

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