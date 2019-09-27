「蔡賴配」成定局？賴陣營：卓榮泰徵詢訪美、非談蔡賴配

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德是否搭檔總統蔡英文組成「最強組合」蔡賴配，備受外界關注。據上報報導，黨內對「蔡賴配」樂觀其成，蔡陣營安排10月中派賴清德代表赴美國出席各地後援會造勢行程，其中包括出席華府的小英後援會，「蔡賴配」近日可望拍板。對此，賴清德初選時期發言人李退之證實，卓榮泰確實有徵詢訪美，不過並沒有特別談到蔡賴配。

李退之表示，卓榮泰近日確實有拜訪賴清德，希望針對初選過程爭議，尋求賴清德諒解。他證實，卓榮泰確實有在會面中，詢問賴清德是否有意願前往美國出訪衝刺選情，不過，卓主席希望的時間碰巧撞上賴清德的私人行程，因此還在斟酌中。

李退之強調，賴清德認為以黨員身分衝刺選情合理，不過並沒有代表誰的問題，同時，行程也還沒有正式確定。至於蔡賴配也沒有多談。

蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，從過去到現在，民進黨都有重要幹部或黨公職前往海外，與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃當中，確定後再整體說明。

對於蔡英文的副手人選部分，阮昭雄重申，誠如蔡英文多次對外表示，她與賴清德溝通沒問題，對民進黨團結有信心，也會在適當的時機，推出競選組合，團結一致贏得2020大選。

今傳出蔡賴配成定局，不過，28日將登場的民進黨全代會，賴清德因為時間方面不方面配合，婉拒出席全代會與黨慶，讓蔡賴會確定破局。