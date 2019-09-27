他點一瓶礦泉水！才剛喝下秒「倒地打滾＋狂吐」...送醫後食道灼傷了

▲男大生誤喝到漂白水。（合成圖／翻攝深圳新聞網，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

廣東深圳近日有一名男大生在餐廳點了一瓶礦泉水，不料喝下去後，瞬間倒地打滾、嘔吐，最後才知道那瓶是「漂白水」。目前，男大生送醫後，發現他的口腔黏膜及食道灼傷，而這間餐廳也已被責令整改，警方仍在調查中。

綜合陸媒報導，一名徐姓女子爆料稱，15日她與幾名好友帶著孩子們中秋聚餐，期間她朋友的孩子因為口渴，就向服務員點了一瓶冰水，沒想到才剛喝下去，下秒直接吐出來，甚至痛苦的倒地打滾。由於這名男子吐出來時，濺到別人的黑褲子上，褲子立即褪色，且現場還有大量消毒水味道，徐女才意識到這是一瓶漂白水。

餐廳方面對此表示，清潔工把礦泉水倒掉，接著把瓶子拿去裝滿漂白水，準備拿回家洗衣服，未料走的時候忘拿了，於是服務員誤把寶特瓶當成水放回冰箱裡，最後才釀成大禍。徐女更透露，店家之前說過會給她們人民幣2萬元作為醫藥費，而之後的費用也會負責，不過根本一毛都沒拿到，「也沒有給我們應有的道歉」。

據悉，這名男大生今年18歲，在南京的大學就讀播音系，送醫後被診斷為口腔黏膜和食道灼傷，徐女擔心這件事會影響到孩子的聲道，「雖然目前孩子可以正常生活，但日後還需配合相關治療。」

案件曝光後，不少網友紛紛留言表示，「別人靠聲音吃飯，你卻毀了別人的吃飯工具」、「天吶..這打擊也太大了」、「這是在殺人，就等於拿硫酸當作化妝水在塗」、「瓶口被打開過，一個敢上，一個敢喝」、「電視劇都不敢這麼拍」、「而且店家也不道歉，真的是...」。

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