大型車快閃第2彈　行人騎士勿入大車死角

▲為防範大型車輛成為機車族及行人的隱形殺手，市警五分局在開元國小舉辦「勿入大型車四方死角區域」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大型車因內輪差、視野盲區及行駛時造成的氣流等原因，常造成不可挽回的悲劇，為防範大型車輛成為機車族及行人的隱形殺手，市警五分局9月27日在開元國小舉辦「勿入大型車四方死角區域」宣導活動。

因鐵路地下化及長榮地下道封閉施工，造成北區公園路、開元路及和緯路等重要道路大型車出入頻繁，對鄰近學校學童上下學安全顧慮增高，為此轄區市警五分局接連辦理校園大型車交安宣導活動，於現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角範圍，讓現場參與學生體驗進入視角盲區及誤入內輪差區域等活動。

五分局27日在開元國小舉辦「勿入大型車四方死角區域」宣導活動，現場宣導由市議員穎艾達利、台南監理站、五分局副分局長謝承甫及交通警察大隊行政組長莊順智，針對大型車內輪差及視覺死角等交通安全觀念解說，並結合婦幼警察隊針對交通安全進行宣導。

活動中舉辦有獎徵答活動，現場反應熱烈，並讓學童坐上大型車的駕駛座當起小小司機，大型車兩側擺放視野死角布條，其餘學生站在前方及兩側視野死角上，請小小司機透過大車的左右後視鏡，看看誰能夠看到站在車子旁邊或正前方的其他學生，結果根本看不到，讓小小司機實際了解大型車司機開車時所存在的視野死角的危險。

五分局副分局長謝承甫表示，大型車輛因其車輛結構特性，於靜止時四周即有大範圍的視線死角，而轉向過程所伴隨的內輪差往往成為「無形的殺手」，希望藉由本次體驗活動，讓學童牢記與大車保持安全距離的好習慣，以免釀成不幸。