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獨／清大再爆A流群聚「停課2天」！經濟系6例確診5人…都是迎新營隊員

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▲清大。（圖／新竹市政府提供）

▲清大再爆A流群聚感染。（圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學繼材料系迎新營隊17日傳A行流感群聚感染後，26日再傳出經濟系迎新營隊也中獎！目前已知經濟系大一、大二學生中有6人感染、其中5人確診A流。校方除第一時間要求染病的學生返家自主管理外，也在27日宣布停課2天。

▲獨／清大再爆A流群聚　經濟系6例確診5人…都是迎新營隊成員。（圖／新竹市衛生局提供）

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▲衛生局人員前往清大校內調查，確認排除宿舍群聚感染。（圖／新竹市衛生局提供）

清大材料系於13至15日舉行新生營隊活動，17日陸續傳出有多名學生遭傳染流感病毒，由於感染人數眾多，57名感染學生中就有38人確診A流，材料系一、二年級也從18日起開始停課5天，所有學生除了自主隔離外，更需每日按時回報自主監控，以防疫情再度擴大。

不過，26日卻再傳出清大經濟系也加入「流行行列」，經濟系新生於20至22舉行3天的迎新營隊，24日開始就有學生陸續發病，截至目前已知6名感染學生中已有5人確診A流。由於前車之鑑，加上此次經濟系迎新乃是8個系共同舉辦，校方怕疫情一發不可收拾，在學生出現症狀的當下，就立刻讓學生返家休息。

校內雖一度傳出可能是「宿舍內群聚感染」，但經新竹市衛生局調查，發現6名學生只有3人住宿，且並不同宿舍，因此排除「宿舍內感染」的疑慮。清大校方也證實消息並表示，所有確診A型流感的學生都已經服用克流感，同時返家自主健康管理。由於目前尚未發現經濟系新生感染A流與之前的材料系新生宿營群聚感染的關聯性，將視為個別事件處理，校方也研判，可能是季節交替，氣溫變化大，加上密集的群體活動所造成。

校方表示，20至22日8個系共同舉辦的迎新營隊中，已先預先發給每個營隊額溫槍、口罩，也請學生留意自身健康，並要求每一位迎新營隊總召每日下午4-5點與教官回報狀況；若未回報，教官也主動追蹤。而27日開始又有新的迎新營隊，校方與衛生局更是如臨大敵，除了強制所有營隊學生要量體溫外，有稍感不適者也強制要求戴口罩，同時宣導，一有疑似症狀出現，千萬不要硬撐，一定要馬上返家休息，以免疫情再次蔓延。

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