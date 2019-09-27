韓國瑜轟大港開唱下流　黃捷：說「用屁眼看你」有比較高尚？

記者柯沛辰／高雄報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜26日批評，台北市議員「呱吉」邱威傑在大港開唱爆粗口，內容粗俗下流且不堪。事隔一天，韓國瑜27日下午再轟樂團滅火器的表演是「貶低藝術」。對此，時代力量議員黃捷質疑，韓國瑜曾公開說「他奶奶的」、「用屁眼看你」，難道這樣的言論就比較高尚嗎？

韓國瑜26日開罵「大港開唱」，成為高市議會攻防焦點。國民黨議員蔡金晏、邱于軒、李眉蓁及宋立彬27日下午質詢時砲火一致，秀出呱吉、滅火器在大港開唱的表演片段，痛批兩段影片表演言詞粗俗下流，內容除了爆粗口罵三字經，還有內褲套頭動作，「大港開唱變大港開幹」，已經引發家長反彈，要求文化局、法制局及警局依法究辦，釐清是否涉及公然侮辱、社福法或兒少法。

▲藍營市議員秀出大港開唱片段，齊轟不雅粗俗。（圖／翻攝高雄市議會）

韓國瑜答詢時表示，台灣價值就是保護中華民國體制、熱愛傳統中華文化，剛看完大港開唱影片，他感慨的不是被批判、攻擊，而是他覺得這不是藝術，「如果界定成藝術，已貶低藝術2字，學好3年、學壞3天，魔鬼的誘惑多麼巨大，把年輕人帶到複雜充滿誘惑感官的世界，類似這樣粗俗不入流、甚至下流的演出卻自比為藝術，我覺得是非常危險的。」

對此，黃捷質詢時反問，韓市長看到影片畫面覺得低俗、不入流，那請問市長在公開場合說「他奶奶的」、「用屁眼看你」，難道就比較高尚嗎？

▲黃捷27日下午質詢韓國瑜，公開說「他奶奶的」、「用屁眼看你」比較高尚嗎？（圖／翻攝高雄市議會）

黃捷表示，藝術包含很多文化意義，這些都可以開研討會、公聽會深入討論，也有很多論文在探討文化意義，但大港開唱已舉辦11年，如果市長採雙重標準，只看片段就批評，而不是回去看11年來的相關完整片段，就是以偏概全，也抹煞大港開唱的意義。

隨後，黃捷又針對市府團隊從未到齊、市政報告複製貼上、分不清競選及市政團隊等提出質詢。韓國瑜欲逐項辯駁，但也不斷指黃心態嚴重偏差；黃見狀，數度要求韓國瑜針對問題回答，雙方言詞交鋒，火藥味濃厚。