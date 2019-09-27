獲郭台銘支持？　王金平：老早約定好的！我們是關公兄弟

▲郭台銘、王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

對於是否得到鴻海集團創辦人郭台銘的支持，前立法院長王金平27日受訪表示，「那當然沒問題！我們老早約定好的，我們是關公兄弟」。

「郭柯王」未來動向備受關注，對於是否確定得到郭台銘的支持，王金平表示，「那當然沒問題！我們老早約定好的，我們是關公兄弟」，之前就已經說過，「他（郭台銘）參選我支持，我參選他支持，他就是等待我的決定」。

針對與柯文哲的合作，王金平提到，會在彼此之間找到合作的途徑，還是會盡力尋求合作。

至於何時與親民黨主席宋楚瑜會面，王金平表示，宋楚瑜現在好像出國，兩人是好朋友，要見面隨時能安排。

另一方面，根據《ETtoday新聞雲》掌握，郭台銘與昔日盟友柯文哲之間的合作重心轉往立法院，9月25日雙方陣營開會時，就談妥將在9月底以前完成宣傳照的拍攝，10月2日、3日將有第一波立委參選人與郭柯兩人合掛的看板正式上線，郭柯兩人也將以「雙母雞」陣勢全台輔選。

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