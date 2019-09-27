韓國瑜副手須「專業互補」...翟神臉書嘲諷：就是什麼都要會嗎？

▲韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

記者邱茀濱／綜合報導

距離明年總統大選剩不到4個月，而國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選也備受關注。他先前曾透露副手條件，須具有「財經專業」及「國際事務」背景，且要了解科技業，以補總統的不足。對此，和沛科技創辦人翟本喬27日在臉書上語帶嘲諷表示，也就是說這副手人選「要什麼都會嗎？」

韓國瑜先前接受鏡週刊專訪時就透露對副手的條件，須具有財經專業及國際事務的背景，且要了解科技產業，以彌補總統的不足。他還表示他心目中已有人選，接下來將依照「台灣安全、人民有錢」的競選主軸，提出一系列的政策白皮書，帶領台灣走出僵局。

此外，韓國瑜幕僚日前也表示，未來副手人選的條件須具備對公共事務的熱情、與韓專業互補、具國際觀、操守清廉，以及施政大方向要與韓一致等。不過，有科技網路「翟神」之稱的翟本喬27日在臉書發文指出，韓國瑜的副手人選須和他專業互補，「也就是說要什麼都會嗎？」

▲翟本喬。（圖／資料照／記者徐文彬攝）



貼文一出，大批網友紛紛留言表示，「本日最中肯」、「那就副總統出來選就好啦」、「總統不會的他都要會，那麼他肯定會累出病來，看看李副市長就知道」、「什麼都會的啞巴老實人，這條件實在太嚴苛了」、「副手啥都比正的強，那我還要正的幹嘛XD」、「好有梗」、「這句超狠的」、「笑到美丁美噹」。

還有網友嘲諷指出，「可以不會喝酒」、「可以不用會嘴炮」、「可以不會說幹話」、「不菸不酒不賭啦」、「不需要會喝酒打麻將」、「要補的太多了，就補天吧」、「聽起來副手只能選小英了」、「不用會睡覺」。

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