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六大洲台商後援會力挺　蔡英文：有政績的團隊值得再給四年

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▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」上，蔡英文強調，有政績的團隊值得再給四年。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」上，蔡英文強調，有政績的團隊值得再給四年。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨總統參選人蔡英文27日出席「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」，蔡英文表示，執政團隊三年多以來一直很努力，感謝台商在海外各地為打拚，讓台灣經濟實力可以擴張，有政績的團隊值得再給四年，可以讓台灣年輕人有未來，讓台灣徹底脫胎換骨。

蔡英文27日在立法院院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、國策顧問田詒鴻、林見松等人陪同下出席在國立體大會議中心舉辦的台商後援會成立大會，會場上擠滿來自六大洲台商代表。

蔡英文指出，大家平常都在海外打拚，她只能對著攝影機講話或用影片跟大家問好，今天能夠聚在一起面對面，這樣的感覺真的很好，台灣有你們真好！台商除了拓展台灣全球經貿實力，更重要是讓台灣在世界每個角落都被看到；執政三年多以來，政府一直擴大全球布局，讓經貿佈局不會只集中在幾個地方，希望這樣模式可以繼續下去，再給蔡英文四年是很重要的一件事情，尤其在新南向政策的著力將會更深更大。

▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」，蔡英文為各後援會會長授旗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」，蔡英文為各後援會會長授旗。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文回憶，剛開始執政時真的很困難，人民投票給我們就是希望能夠做出以前政府做不到的事情，剛開始或許有些手忙腳亂，但本意是可以讓台灣加速改變，為未來脫胎換骨打下好基礎，我相信每個新接政權都需要一段時間才看得出執政的效果，去年九合一選舉後，我們重新檢視一遍執政效果，把好的政策裡不夠完整的通通補上，應該照顧的就拿出政策照顧，執政努力的事情也就慢慢看到成果。

蔡英文認為，面臨起伏不定的國際環境，政府更要穩穩地讓國家經濟發展往前走，政策推出之後，經濟一直穩定成長，美中貿易戰後，很多國家經濟成長率向下修，但台灣都還是維持百分之二至三，今年甚至是亞洲四小龍成長的第一名，真的很不容易。

▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」，蔡英文與六大洲後援會會長等人高喊凍蒜。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」，蔡英文與六大洲後援會會長等人高喊凍蒜。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文強調，20年前他擔任陸委會主委時，台商一直外流出走，她擔任總統以後，台商是一直回來，今年一月至今投資已累積六千億元，創造出優質就業機會跟經濟成長動能，台灣還有許多新興產業值得大家投資，台商朋友，不要忘記台灣有很多投資的機會，歡迎大家回到台灣，政府請立法院立了相關法律，讓台商資金可以回流，法令訂好了就不要讓我漏氣。

▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」，蔡英文與台商代表等人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「2020蔡英文總統連任海外台商後援會成立大會」，蔡英文與台商代表等人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文最後向台商喊話，要大家替政府做政績宣導，政府團隊是一個非常負責任、有政績且努力的團隊，值得再給四年。另外，要杜絕假訊息，因為處理假訊息就是保護我們的民主。選舉因為競爭，社會可能會破裂，請大家要集合最大團結，下一任總統是要有很多人共同支持的總統，這樣才有實力抵抗外面的壓力，每一張選票都要盡力爭取到。

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