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桃捷和聯邦銀打造「捷運咖啡屋」　桃園農博獨家登場

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▲桃捷和聯邦銀打造「捷運咖啡屋」，於桃園農博獨家登場。（圖／桃捷提供）

▲桃捷和聯邦銀打造「捷運咖啡屋」，於桃園農博獨家登場。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園農業博覽會」28日起盛大登場，今年農業博覽會以低碳建築、藍海經濟、智慧農耕、綠色循環、實境解謎打造五大亮點，桃園捷運公司特地攜手聯邦銀行，在農博打造「Mr.metro捷運先生」咖啡屋，將貨櫃屋量身訂做成仿真的捷運車廂，還增設農博唯一置高點的夢幻玻璃屋，能180度眺望無敵農博美景，成為今年農博一大亮點！▲桃捷和聯邦銀打造「捷運咖啡屋」，於桃園農博獨家登場。（圖／桃捷提供）

桃捷公司27日指出，於農博會場打造的貨櫃屋捷運車廂，將捷運車廂內裝配備，包括天花板、車門、座椅、扶手、四叉立柱式握桿，甚至是售票機，全部原封不動搬到貨櫃屋內，在農博如同置身於真實捷運車廂，但卻能大方飲食拍照，成為全台唯一能吃東西的捷運車廂。▲桃捷和聯邦銀打造「捷運咖啡屋」，於桃園農博獨家登場。（圖／桃捷提供）

▲「捷運咖啡屋」販售「直達美好甜蜜蜜」生乳捲。（圖／桃捷提供）

為了讓遊客在桃園農博衝一波美照，桃捷公司也打造浪漫玻璃屋秘境，玻璃屋坐擁絕佳視野，能180度零死角飽覽農博美景，在車廂內拿起相機隨手一拍都是美照，快來打卡收藏！快到桃園農博朝聖「Mr.metro捷運先生」咖啡屋！1F販賣部內與桃園知名咖啡廳NOIR合作，販售「直達美好甜蜜蜜」生乳捲與「直達美好透心涼」茶飲，凡旅客消費滿299元，並於現場用手機加入聯邦Line好友，即可獲得限量版桃捷圓滿御守一個，每日限量50個。

「Mr.metro捷運先生」於農博期間每週末營運，共計11日：9/28、9/29、10/6、10/10、10/11、10/12、10/13、10/19、10/20、10/26、10/27，歡迎旅客來趟美食饗宴。

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