桃園農博「世界級冠軍蝦」展區　藝術系七年級創業家打造

▲「五九水族」公司成功育種的冠軍水晶蝦，曾於2015年國際水晶蝦比賽獲得世界冠軍。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

唸的是藝術，卻去養蝦，只因「那蝦」太美麗！桃園農業博覽會28日起登場，會場館區之一的漁業館「世界級冠軍蝦」展區，係由大學就讀藝術系的「五九水族」公司創辦人王君懿打造，王君懿因為被水晶蝦的美吸引而投入水族產業，其成功育種的冠軍水晶蝦，曾於2015年國際水晶蝦比賽獲得世界冠軍，來逛桃園農博，可別錯失觀賞良機！

大學就讀藝術系的「五九水族」公司創辦人王君懿，當初因為被水晶蝦的美而吸引，毅然決定投入水族產業，而其藝術天賦使然，設計出有別於一般造景的水族缸，再搭配成功育種的冠軍水晶蝦，於2015年新加坡AQUARAMA國際水晶蝦比賽獲得世界冠軍，立刻在業界闖出知名度。

▲王君懿因為被水晶蝦的美吸引，而投入水族產業。（圖／青年局提供）



王君懿表示，創業之初大家都說水族業已經開始走下坡，藝術家的反骨天性卻告訴他，正當別人覺得這個市場不行時，才是我入場的好時機！不過因為追求完美的性格，在創業第一年巨大的壓力使他飽受恐慌症的苦，堅持創業的同時，卻也足足花了一年多的時間才逐漸克服病魔。



桃園市政府青年局27日指出，「五九水族」公司係由該局青創指揮部輔導的新創團隊，於今年桃園農業博覽會漁業館「世界級冠軍蝦」展區，導入其冠軍水晶蝦與水生館教育，以水族景觀與水植生物打造體積長180寬60高60(公分)的水底生態缸，炎熱的天氣來到美麗的水底世界，既能消暑還能寓教於樂，非常適合全家大小一起前來同樂。

▲療癒的水族景觀。（圖／青年局提供）



五九精品水族於今年4月起進駐青創指揮部，進駐期間基地積極安排海內外市場對接，6月至澳洲雪梨商機媒合，與雪梨僑委會在地企業簽署了三份合作備忘錄，鏈結海外商機，近期則與台灣醫療產業對接，在醫療場所結合魚缸造景，設計出療癒的水族景觀，有效舒緩病人待診的緊張情緒。