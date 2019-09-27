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大吵肢體衝突被勸離…他見女友回來急跳樓梯摔斷腿爬進家　挨告殺人未遂

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▲▼示意圖,暴力,悲,蕭條,成人,暗,情感,寂寞,男人,手,危機（圖／123RF）

▲林男被控企圖悶死女友，在庭上大聲喊冤，全案仍待法院調查。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

林姓男子於2019年8月8日晚間，在鄭姓女友租屋處與她大吵，並爆發肢體衝突，經鄭女趁隙報警才將林男勸離；事後林男折返於梯間等待，見鄭女返家無視他開門就要進去，情急跳下樓梯摔斷腿，狼狽爬進家中。鄭女二度報警，並控林男於前段爭吵時，拿充電線勒她脖子，又拿棉被悶住她口鼻，檢方依殺人未遂等罪起訴林男。北院9月27日開移審庭，在押的林男表示，不會再與鄭女聯絡，希望法官能讓他交保去醫腳，但法官認2人交往期間多次爭吵，若林男交保可能再對鄭女不利，且6月時還有一筆傷害紀錄，裁定將他羈押。

林男被法警推著輪椅出庭坦承，案發時他因被關在外淋雨心情很差，一見鄭女開門就怒嗆「妳今天真的死定了，害我淋雨那麼久」，便在客廳動手推女友，又在房內把她推上床，但否認有勒鄭女脖子、甚至企圖用棉被悶死她，也否認有恐嚇鄭女「反正妳跟妳的貓噗噗今天都會死掉，只是現在還這麼早（凌晨1點），我會折磨到妳4、5點，等妳了，再扛妳去EAT」、「反正妳今天都要死，我先去抽菸」等語。法官提出質疑，「既然你只有推她（鄭女），那她臉上的傷怎麼來的？」，林男則稱，「不清楚，也許丟東西砸到的」。

林姓男子與鄭姓女友自2019年3月交往，並同居於鄭女敦化南路租屋處，2人交往期間爭吵不斷，時常有肢體衝突；林男表示，8月8日晚間2人吵到鬧分手，鄭女鐵了心將他鎖在門外淋雨，他趁鄰居進出時跟著上樓，並要求鄭女開門。進門後，2人又大吵從客廳打到房間，鄭女趁隙報警，並親自開門迎接；林男喊冤，「若我真的想殺她，怎麼會讓她去開門？」，遭警方勸離後，他發現拿到鄭女鑰匙，錢包又忘在她家，打電話給她卻被秒掛，他才會折返梯間等待，不料鄭女返家時無視，他情急跳下樓梯才摔斷腿；鄭女得知林男折返已先行報警，見他斷腿又纏上來驚聲尖叫，警方才衝上樓逮捕林男。

林男委任律師表示，林男與鄭女交往期間多次爭吵，動手動腳更是家常便飯，若案發時林男真想致鄭女於死，她絕不可能只受這樣的傷，且鄭女聲請保護令後，林男已無法再接近她，雙方律師也積極在談和解，希望法官能讓林男交保接受治療；但法官依林男性情、供詞、與鄭女的相處模式，認他仍有可能再傷害鄭女，將林男裁定羈押，全案將擇期再開。

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