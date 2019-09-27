中信金高層異動！　台灣金前總座詹庭禎接中信銀副董

▲中信金今天公告，原中信銀董事長童兆勤將升任中信金副董事長，原中信銀行副董事長利明献升任中信銀董事長。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信金控及中信銀行今（27）日分別召開董事會，通過原中國信託銀行董事長童兆勤升任中國信託金控副董事長，原中信銀行副董事長利明献升任中信銀行董事長，並延攬詹庭禎先生接任中信銀行副董事長；銀行董事長人事案將報請主管機關核准後正式生效。

為因應長期策略發展，擴展海外業務版圖，並持續強化公司治理，邁向企業永續發展，中信金指出，童兆勤過去於公務部門、產業界、金融業均有豐富歷練，行政及產業資歷完整，科技、金融產業人脈深厚，有豐富的業務及管理經驗，其擔任中信銀行董事長及中信金控董事多年，熟稔董事會議事運作，能快速銜接金控的公司治理事務。

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針對中信銀行的高層人事案，中信金控指出，中信銀行為台灣最國際化的金融機構，未來將持續強化海外業務推展，以打造成為亞洲區域型銀行為目標，同時為落實董事多元化的規劃，中信銀行希望延攬一位具有監理行政及金融實務經驗的優秀董事人選加入董事會，精進公司治理，強化董事職能。

新任中信銀行董事長利明献具有超過35年金融業務資歷，並深耕海外金融市場多年，曾任花旗集團、大陸廣發銀行等大型外商機構的行長及董事長，對於金融產品、國際金融業務皆有深入了解，並具有豐富經營管理經驗。

新任中信銀行副董事長詹庭禎在監理機關歷練完整，曾任行政院農業委員會農業金融局局長、行政院金融監督管理委員會銀行局局長等多項重要職務，嫻熟台灣金融業發展及金融政策方向，未來在兼顧業務發展與金融監理下，將繼續提升中信銀行在全球業務發展的競爭力、精進公司治理及善盡企業社會責任。