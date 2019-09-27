黃捷暴怒質詢施政報告「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

記者林彥臣／綜合報導

高雄市議會開議，眾所矚目的「捷瑜大戰」終於因為黃捷抽中質詢籤，在27日傍晚上演。黃捷把握短短15分鐘的質詢時間，林林總總提到「大港開唱」、「市府團隊沒到齊」、「施政報告複製貼上」、「愛情產業鏈進度」等等，最後希望韓國瑜針對鳳山觀光的具體規劃回答。韓國瑜一回應就開嗆黃捷心態偏差，並且把黃捷所有提及的事情回應一輪，幾乎拖完質詢時間，才回答黃捷的問題。

黃捷在質詢中提及各種檢討事項，最後對韓國瑜發問，「對我們鳳山可不可以有具體的回應，對於鳳山的觀光，你可不可以做到什麼？」

韓國瑜回應表示，黃捷的質詢很琳瑯滿目、很豐富，「但是偏差的心態太嚴重，恕我指證你」，再三要求市政團隊，市政跟國政必須要區隔，市政團隊必須保持行政中立，幾位局處長還沒到任是因為議會在開議期間，馬上審查預算怕幾位，新的局處首長……。

當韓國瑜講到此處，黃捷越想越不對勁，提醒韓國瑜，「市長不好意思，我們針對鳳山的觀光好不好。」

韓國瑜接著回答，第三日本團…是拜訪蔡增家教授…。期間韓國瑜的發言數度被黃捷打斷，韓國瑜回答，「我必須要講，因為你太偏差，第四，既然你提出問題我就依序回答，坐直升機是看愛情產業鏈、愛情摩天輪的地址」。

▲韓國瑜一直答非所問，讓黃捷暴怒。（圖／翻攝自高雄市議會）



眼見韓國瑜答非所問，黃捷突然暴怒，「這大家都知道，你針對我問題回答好不好！我現在只想知道鳳山的觀光如何振興！不要浪費我的時間了，拜託！國民黨議員為了護航你已經限縮我們的時間了，你可不可以針對我的問題回答！」

韓國瑜這時緩緩地回應，「謝謝黃議員，既然你已經知道了，剛才你為什麼明知故問呢？」。

黃捷回答，「我是請你回去檢討，好，我們現在針對問題回答，你不要再講廢話了！」

韓國瑜回答，「我坐直升機是為了會勘愛情摩天輪，不是為了好玩……另外突破點……土開公司以及土開公司通過……」。

黃捷打斷韓國瑜，「市長，請針對問題，你知道問題是什麼嗎？現在只有一個問題叫做鳳山的觀光如何振興？請在1分鐘內回答我」

韓國瑜回答，「我當然知道，您的問題我必須依照次序，您可以跳脫，但是我必須依照次序，好嗎」。

韓國瑜接著才回答黃捷的問題，「鳳山我大力發展軍事觀光，大力發展軍事觀光的產業在鳳山，地點在工協新村的對面，我們希望很多在鳳山高雄當過兵的好朋友，幾十年之後可以來鳳山觀光，第一個點選擇在鳳山」。

黃捷並不滿意的韓國瑜的回答指出，「就這樣子嗎？那我覺得有一點可惜，其實我在上一個會期我花了很多時間跟觀光局長講，鳳山的觀光不只是你說的軍事文化，包括有很多的美食、有夜市、有各種我們的特色街道，鳳山就是一個有非常豐沛庶民能量的地方，希望可以重視，拜託，不只是軍事，我們也有很多的藝文中心，希望市長能重視」。

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