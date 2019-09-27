陳明文300萬詭譎內幕！高鐵遺失第一時間…「神祕男」要領回遭高鐵打搶

圖、文／鏡週刊

台灣高鐵北上列車在9月3日被拾獲1只內裝有300萬元現鈔的行李箱，失主竟是民進黨嘉義縣立委陳明文，引起各界議論。本刊接獲爆料，就在陳明文派人出面取回失物前，驚傳曾有1名個子矮胖的神祕男子早一步前往失物處，欲向高鐵站人員取走行李箱，但高鐵人員不敢大意，調閱監視器比對，發現跟從嘉義站上車的帶著行李箱的男子長相不符，該名男子才未如願將行李箱拿走，至於真相為何有待檢方查明。

爆料指出，陳明文方面向高鐵表示遺失行李箱前一刻，有名長相略為矮胖的中年男子前往高鐵南港站，向站務人員表明在高鐵列車丟了一只行李箱，連行李箱的外觀都描述得一清二楚。

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高鐵人員為求謹慎，除詢問對方從哪上車？及行李箱所裝內容為何？高鐵人員還南北連線，確認該只行李箱是有名長相高挺的旅客從嘉義站帶上車，由於企圖領走行李箱的男子跟監視器畫面明顯不符，高鐵人員第一時間就打槍，拒絕讓該名男子領走這只遺失物。

不久後，陳明文派人來領行李箱，對於箱子外型及裝有物品全都描述正確，加上與監視器畫面所拍到拿著行李箱的男子長相吻合，高鐵人員確認失主是陳明文無誤，立即發還行李箱。

嘉義地檢署連日來除分案調查該只行李箱的金錢來源，檢方上週也早已傳訊陳明文及陳政廷父子，至於陳明文妻子廖素惠及姊姊則以關係人到案說明，行李箱的300萬元是否如陳家所言均來自同個銀行帳戶，且是陳家親友分次提領的借貸關係，檢方仍在釐清中。

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