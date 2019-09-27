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第一次參加全國賽就奪魁！　池上87歲謝美國勇奪有機米組冠軍

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▲▼台東池上鄉87歲的謝美國第一次參加「台灣稻米達人冠軍賽」，就奪得有機米組冠軍。（圖台東縣政府提供，下同）

▲▼台東池上鄉87歲的謝美國第一次參加「台灣稻米達人冠軍賽」，就奪得有機米組冠軍。（圖台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「台灣稻米達人冠軍賽」複賽成績26日下午由農委會主委陳吉仲揭曉，代表池上鄉農會參賽的87歲稻農謝美國一舉拿下有機米組的冠軍，消息傳來地方相當高興，台東縣長饒慶鈴表示，一定兌現初賽時的承諾，加碼頒發30萬元獎金。

為提高國產稻米產業競爭力，以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安策略，引導農民精進栽培技術、提昇品質及安全，並為擴大行銷廣度及深度，農委會今年持續辦理「台灣稻米達人冠軍賽」，除了深化國人對國產稻米之認知及對生產者之認同，促進國產稻米產業發展。

今年已經87歲高齡的農友謝美國，今年第一次參加池上鄉農會稻米競賽，以90.98高分拿下有機米組冠軍，並獲得17萬元獎金。

▲▼台東池上鄉87歲的謝美國第一次參加「台灣稻米達人冠軍賽」，就奪得有機米組冠軍。（圖台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，為獎勵及行銷推廣台東優良的良質米，今年特別籌措120萬推廣費用，作為推廣台東優良農作的獎勵金及行銷費用；參加全國比賽榮獲獎項，將加碼獎勵金及行銷費用，冠軍30萬元、亞軍20萬元、季軍10萬元。

身體十分硬朗的謝美國說，第一次代表台東參加盛大的全國賽，感謝饒慶鈴縣長的鼓勵及池上鄉農會、各機關的指導，讓他有信心可以種出好米去比賽，並拿下全國米王的頭銜，真的非常感謝！

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