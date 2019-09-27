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陳明文高鐵300萬驚爆內幕！「神秘矮男」搶先拿皮箱　連特殊綑錢方式都知道

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圖、文／鏡周刊

陳明文從高鐵領回裝有現金300萬元行李箱案，搞得滿城風雨，除了嘉義地檢署分案調查，連立法院也砲聲隆隆質詢，本刊掌握，除了有長相矮胖的神祕男子欲早一步搶先陳明文取走該只行李箱，最讓人驚訝的是，此人竟連行李箱內的鈔票總額及綑數都知道得一清二楚，且連綑綁鈔票的方式都知道，實在太神奇。

一般而言，從金融機構領出大額現鈔，行員在每綑鈔票上都會用紙質的綁鈔帶，將每100張鈔票綑綁，不管是千元鈔、五百元鈔或百元鈔，只要每100張都是用綁鈔帶綑綁成1束，除用來綑綁整理鈔票，還可便於計算紙鈔總額。

請繼續往下閱讀...

一般來說，白色綑鈔帶上面還會加蓋經收人及收件日期，所以如果數目有錯，就可立刻知道是哪個行員點錯及在什麼時候發生，以利於銀行及領鈔客戶清點比對。

陳明文搭高鐵掉了300萬，意外在政壇掀起風波。圖為高鐵車站。

嘉義地檢署上週以他字案被告身分約談陳明文父子到案，陳明文強調該筆金錢來源正當，都是給孩子到菲律賓開手搖杯店使用；陳明文的兒子陳政廷也說，他向父親提出開店需要三百萬元資金，並計畫要將台灣的知名飲品珍珠奶茶等相關原物料賣到菲律賓，父親也支持他的創業計劃才允諾給錢投資。

除了司法如火如荼調查，立法院財政委員會日前也邀集相關部會首長進行專案報告，法務部次長蔡碧仲備詢說明時，引起國民黨立委費鴻泰不滿，費不但數度拍桌痛斥「爛官」，蔡碧仲也不甘示弱回嗆「我可以去告你」，雙方你來我往，火藥味十足。

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