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自殺前連環Call 三星前駙馬任佑宰或涉及張紫妍陪睡案

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▲女星張紫妍。（圖／翻攝自網路)

女星張紫妍。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

南韓三星集團「長公主」李富真與丈夫任佑宰的離婚官司，二審結果周四(26日)出爐。法院判決兩人解除婚姻關係，任佑宰獲支付141億韓圜(約3.6億元新台幣)分手費。不過夫任佑宰這筆數額仍不滿意，可能還要上訴。

這位三星集團的前「駙馬」本來除了他的離婚官司外，名字不常出現在新聞版面，更鮮少跟娛樂新聞掛鉤。然而，去年10月時，韓國媒體卻爆料：女星張紫妍因不堪淪為富商權貴性奴、憤而自殺一案有了驚人發展。 「檢察廳真相調查團」從一名涉案檢察官那裡發現了任佑宰與張紫妍的通話記錄。

通話記錄中顯示，張紫妍從自殺前一年開始，曾在短期內曾跟時任「三星電機」副社長的任佑宰密集通過35次電話。 通話記錄顯示，張紫妍在自殺9個月前的2008年6月，曾頻繁跟一個特定的電話號碼聯繫，光是從6日至17日期間就跟對方聯繫了35次，除了最長一次通話時間達5分鐘之外，大部分通話時間都在一分鐘左右。

任佑宰這支用來跟張紫妍聯繫的電話號碼，是用李富真名字登記的，所以之前檢察官沒有注意到，因為他們主要調查的對象是男性，直到現在終於被電視臺爆出來。

MBC電視臺爆料說，警檢明明掌握了此一線索，卻沒有進行任何調查，甚至連一次都沒有傳喚過任佑宰。 關於這條新發現的線索，「檢察廳真相調查團」當時僅表示會在短期內傳喚負責此案的警檢人員以及任佑宰本人，以查明當初的調查是否受到了內部壓力，同時徹底查清張紫妍案的種種疑惑，但就來就沒了下文。

2009年張紫妍自殺一案轟動整個亞洲娛樂圈。影藝生涯僅僅4年的她，深受影劇圈內潛規則的折磨和糟蹋，更讓人氣憤的是：在她父母的忌日當天，還被要求陪睡！並且是同時陪睡4人(5P)，當中年紀最大的已經八十多歲！

韓國媒體爆料，張紫妍陪睡過的大老闆和權勢人士多達百人以上，如果不陪睡就會遭到老闆金某的毆打。此案黑幕重重，但因為牽涉到太多韓國的大腕，事隔已10年，未來如果想查個水落石出，恐怕更是困難重重。

三星集團「長公主」女李富(左)和前夫任佑宰正在打離婚官司。(翻攝自koreajoongangdaily)

三星集團「長公主」女李富真(左)和前夫任佑宰正在打離婚官司。(翻攝自koreajoongangdaily)

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