紅柚鮮食入菜兩相宜　黃偉哲：營養美味請消費者多多選購

▲台南市長黃偉哲指出，紅柚鮮食、入菜兩相宜，籲消費者多多選購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節過後，正是麻豆紅柚的產季，為行銷紅柚同時推廣國產畜禽產品，麻豆區農會與中央畜產協會合作，在麻豆紅柚園區舉辦「法國風紅柚香柚園饗宴」活動，現場由台南晶英酒店主廚親自料理6道以紅柚及文旦入菜的佳餚。

台南市長黃偉哲品嚐過後表示讚賞，他向全國民眾大力推薦，請大家把握時機購買台南出產的紅柚，除可鮮食，還能入菜和畜禽肉類搭配食用，營養又美味。

台南市長黃偉哲表示，去年選舉期間捧紅了蜂蜜檸檬，但是他認為蜂蜜紅柚更好喝，而且比較起來，紅柚的營養價值和口感更高、更好，且甜度也更自然；紅柚酸中帶甜的滋味及口感相當獨特，麻豆自9月中下旬起開始進入紅柚採收期，現在吃正是時候，黃偉哲感謝晶英飯店主廚發揮巧思，研發菜色，期望透過品嚐會，打開紅柚的知名度，讓更多國人來購買、品嚐。

柚園饗宴特地邀請晶英酒店主廚，現場示範柚香煙燻舒肥豬里肌、紅柚蘑菇豬肉丸塔、柚香雞肉慕斯清湯、紅柚水果杯等特色料理，麻豆區農會表示，台南市麻豆區是台灣紅柚的主要產區，目前種植面積超過60公頃，產季為每年的9月至10月，另麻豆區目前畜禽飼養場數豬隻為40場（約36000多頭），雞為34場（約35萬隻）。

台南市農業局指出，麻豆紅柚果肉色澤鮮紅，富含膳食纖維及維他命C等營養，食用起來口感Q彈多汁，酸甜適中，採收後辭水，風味口感更佳，用來入菜，可增添食物的風味，清香可口。

農業局指出，柚園饗宴將「紅柚」及「畜禽產品」作完美搭配，一來是要讓消費者對麻豆區出產的農畜產品有更進一步瞭解，增加買氣，幫助在地農民，二來則是利用風味料理來提高消費者對於在地食材的選擇機會。