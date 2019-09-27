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高鐵南延選左營案「2人就過半」　六塊厝往潮州用快鐵銜接

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▲高鐵台南站月台▼。（圖／記者屠惠剛攝）

高鐵南延最終拍板「左營案」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部27日14時召開高鐵南延屏東審查會，經過2.5小時的討論後，最終拍板經費554億元、最快2029年底通車的「左營案」，雖然已經完成可行性研究，但鐵道局一周內需補充相關國土開發效益指標資料，10月報到行政院。據了解，審查委員共7人，3人缺席，過半通過代表僅2人即可通過，讓人不免懷疑審查會是否為表面形式。

據規劃，左營案從燕巢岔出點到屏東車程共20分鐘，含左營站停5分鐘，總長度共17.5公里，不含車輛購置經費約554億元。交通部次長黃玉霖負責主持此次審查委員會，他會後說，半年來交通部已經召集鐵道局、鐵路局、運輸研究所、路政司多次討論，針對「西高鐵、東快鐵」完成規劃架構，詳細規劃報告會在報行政院時做完整交代，今日會議中委員會一致認同左營案具可行性。

請繼續往下閱讀...

由於左營案設站在屏東六塊厝，若旅客要再往潮州、屏東市區仍須搭車，審查會確定將以快鐵銜接潮州，也將預留高鐵路廊，讓屏東到台東車程在90分鐘內完成。黃玉霖說，以現有台鐵路廊提速設計每小時180公里，營運速度在坪園段達160公里，快鐵營運效益效能跟高鐵相差不遠，因應國土發展，需要高鐵往南延伸，會再進行後續評估。

至於後續規畫時程為何？鐵道局副局長楊正君表示，後續綜合規劃1年到1年半，所需工程施工期9年內完工，大概2029年以前。黃玉霖補充說，還要綜合規劃環評工程規劃發包，以2029年底前啟用正式營運為目標，目前選擇左營到六塊厝花費是最少的，列車需求會視後面需求跟高鐵公司規劃，數字要等綜合規劃才能確認。

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