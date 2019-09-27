鼻酸！基金會幫拍街友版真人開箱「這是，他的所有。」





▲街友開箱。（圖／人安基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

厚紙板疊成的床和枕頭，一個拉鍊無法拉起的後背包，幾包舊衣物，還有裝著銅板的塑膠袋...這是一名街友的所有。跟隨近期網路「真人開箱」風潮，長期關懷街友的人安基金會拍攝「街友真人開箱」，期盼社會大眾在觀看有趣的各行各業開箱照片之餘，能夠一起關心社會黑暗角落中，平時難以注意到的街友族群。

真人開箱的網路風潮從國外紅到國內，警察、消防、教師甚至還有禮儀喪葬、酒店業者都來也參一腳，各種創意展現成為近期民眾間的話題。人安基金會跟上了這一股「真人開箱風潮」，但有別於「職業」開箱，選擇分享一般社會大眾難以注意到的族群──街友，成為最不一樣的開箱文。

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人安基金會為了更能讓民眾認識生活艱辛的街友，將開箱照片變成「開箱影片」，逐項拍攝街友身邊的物品。一個裝著幾個銅板的小塑膠袋是他的錢包、幾張破舊不堪的厚紙板是床和枕頭、一包包的舊衣物用以禦寒、還有扇子是他僅有的空調、一雙10元可買到的拖鞋、一個拉鍊已經無法拉上的後背包...「這是，他的所有」。

人安基金會指出，約七成街友擁有工作，但是遠不足負擔房租，希望透過這些一般人眼中一點也不有趣、甚至一文不值的物品，讓民眾認識到街友族群生活的不易與艱困，並盼望能夠匯聚改變的力量，一起營造一個溫暖的社會。