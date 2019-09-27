▲2019全國潔牙賽在桃園，蒙古小選手也來觀摩。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

「同學們，請準備好牙線、請清上顎門牙…」只見播音系統傳來指令，參賽小朋友在輕快的潔牙音樂聲中，依指令進行潔牙動作，這是27日在桃園市立綜合體育館舉辦「2019年全國國小學童潔牙比賽」的場面；來自各縣市46校組隊及蒙古的潔牙觀摩小選手們用心參賽，除有專業牙醫師擔任評審，平日在牙科診所、搬動不易的治療椅也派上場。

▲2019全國潔牙賽在桃園。▼搬動不易的治療椅也派上場。（圖／翻攝自網路）

出席潔牙比賽活動的市長鄭文燦表示，這次的比賽由市府與中華民國牙醫師公會全國聯合會共同主辦，共有來自各縣市46校組隊及蒙古的潔牙觀摩小選手們，總計496人參加，創下歷年最多參賽人數紀錄，希望藉由潔牙觀摩競賽的方式，有效推廣學童餐後潔牙及正確刷牙方法，落實日常齲齒防治工作，提升學童健康及衛生素養。

鄭文燦強調，牙齒保健，從小開始，終生受惠；尤其是，國小學童正值乳牙、恆牙混合期，是牙齒順利發育至整齊美觀的最重要階段，市府積極推動校園潔牙保健，從小教育學童正確觀念，經過長期的努力，桃園市國中小學童的齲齒率已明顯下降，由2015學年的46.48%下降至2018學年的44.02%，成效卓著。

▲專業牙醫師仔細看潔牙方式是否正確？（圖／翻攝自網路）



2019年全國國小學童潔牙比賽，桃園市由東安、富台、楊明、三坑國小等4校代表參賽，本次比賽依學校規模分成甲、乙兩組，競賽項目包括口腔保健知識測驗及牙線牙刷操作使用，由負責評審的牙醫師進行口腔檢查，以判定潔牙成績。包括衛福部科長王鵬豪、牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源、桃園市牙醫師公會理事長郭立豪、衛生局副局長陳麗娟、桃園區副區長胡美華等人士均一同出席活動。