豪雨狂降宜蘭！準米塔下週一影響台灣東部「一路下到10月」

▲北部、東北部今日因受台灣東邊外海一小波動影響，山區出現超大豪雨。（圖／中央氣象局，下同）



記者蕭筠／台北報導

週末持續下雨！因受台灣東邊外海一小波動、伴隨旺盛對流影響，東北部地區今（27）日有明顯雨勢，宜蘭山區出現超大豪雨，基隆北海岸、大台北地區也達大雨標準，中央氣象局指出主要雨勢已過去，愈晚雨勢會愈小，不過週末持續受到東北風影響，北部、東北部仍會有降雨，中南部則維持多雲到晴的天氣狀態。至於今年第18號颱風「米塔」最快今晚形成，預計下週一（30日）、二（10月1日）最靠近台灣，北部、東部要留意陣雨或局部大雨。

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▲目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預計下週一、二最靠近台灣。



氣象局預報員陳建安指出，這週末因受東北風影響，迎風面北部、東半部會有小範圍降雨，氣溫部分降幅不高，高溫維持27-28度，低溫約22-24度。下週一起至週二則因熱帶性低氣壓最接近，外圍環流影響北部、東半部會有一波明顯雨勢，2地區民眾要多加留意，外出記得帶傘，中南部地區則維持多雲到晴，高溫仍有機會來到32度，呈現「東雨西晴」的天氣模式。

▲明日起全台將維持「東雨西晴」的天氣模式到下週三。

至於位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預計最快在今晚發展成今年第18號颱風「米塔」，目前依每小時30公里的速度往西北西移動，氣象局預測該熱帶性低氣壓將由台灣東方海面或琉球群島附近偏北，往日本方向通過機率大，不過因轉向點仍不明確，最快下週一、二會最靠近台灣，北部、東半部要留意一波新雨勢，沿海也要注意有較強風浪和長浪。

►我沒有遲到，是時間遲到了！