　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開刀前飲酒？毛女兒發情結紮竟血崩亡　飼主淚控獸醫遭駁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼杜賓犬大膽因結紮手術血崩，飼主淚控獸醫師開刀前喝酒遭駁。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲杜賓犬「大膽」結紮手術後血崩，飼主淚控獸醫師開刀前喝酒。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市徐姓男子的狗女兒「大膽」日前發情，21日意外與犬隻交配，擔心會懷孕，隔2天將「大膽」送到台北天母的一家動物醫院，王姓獸醫表示「結紮就可以了」，不料手術完隔日將牠帶回家後，卻發現愛犬腹部滲出血水、意識模糊，急救後仍宣告不治，徐男落淚痛斥「為了區區六千塊，害死寶貝的性命！」並指控獸醫術前有飲酒；對此王醫師回應確實有醫療疏失，但並無術前飲酒情形。

徐男表示，「大膽」是杜賓犬，3個月大領養後陪伴自己7年多，如同親人一般，就是自己的狗女兒；21日發現大膽發情時意外跟公狗交配，徐男詢問曾任獸醫師的友人，對方表示「打事後針就可以！」並推薦學長王醫師在士林經營的知名動物醫院看診。

徐男去電詢問，王醫師隨即表示「安心帶來結紮就可以了」，23日下午帶著大膽前往掛號就醫，並安排晚間動手術、觀察一晚後可帶回。徐男指控，當時看到王醫師滿臉通紅且有酒味，詢問他是否有喝酒，對方答「嗯」，並強調晚間才要動刀，且會有另名資深的吳醫師陪同動刀，徐男相信專業沒有多過問便返家。

▼王姓獸醫事後與飼主徐男的對話截圖談到「喝酒給狗開刀」。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼杜賓犬大膽因結紮手術血崩，飼主淚控獸醫師開刀前喝酒遭駁。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼大膽今年7歲是徐先生的寶貝狗女兒。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼杜賓犬大膽因結紮手術血崩，飼主淚控獸醫師開刀前喝酒遭駁。（圖／記者陳豐德翻攝）

不料隔天下午帶大膽出院後，發現他相當虛弱，一開始以為是正常反應，直到晚間7時許發現牠意識模糊、全身發冷，打給王醫師後緊急送往醫院急救，到院時腹部發現滲出血水，醫師隨即在地板上進行急救，不料失血過多仍宣告不治。

徐男淚控，「急救從頭到尾沒做過血壓偵測，打點滴、打針都是在地板進行，甚至狗狗發冷時你是拿著吹風機在吹，這樣的醫療品質怎麼能繼續執業！為了區區六千塊，害死我寶貝的性命！」徐男還表示，毛孩發情期結紮有風險，醫師卻未曾告知自己，且自己接連向台北市政府消保處及動保處申訴，卻被告知要得到法院判決才能跟干涉，消磨被害人耐性及心智，政府機關針對不合格的獸醫院一點辦法都沒有嗎？

▼徐姓飼主控訴王姓獸醫醫療品質粗糙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼杜賓犬大膽因結紮手術血崩，飼主淚控獸醫師開刀前喝酒遭駁。（圖／記者陳豐德攝）

對此王醫師表示，自己上班都不會喝酒，下班後確實會小酌幾杯，反駁徐男指控非事實；且根據他的判斷，當時大膽陰部並未出血，是屬於發情期末期，依照判斷是可以結紮的，自己處理諸多母浪犬都未發生過問題，而在地板急救是考量犬隻可能從手術台摔落，醫療品質跟急救過程並未打折扣。

事後有專業獸醫在國外找到相關研究論文，發現杜賓犬近7成都有凝血困難的狀況，對此王醫師則表示，犬隻品種有上百種，且國內並沒有相關的研究紀錄，自己確實有相關醫療疏失，對飼主相當抱歉，期盼後續能盡快和解。

▼王醫師在天母某動物醫院擔任院長。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼杜賓犬大膽因結紮手術血崩，飼主淚控獸醫師開刀前喝酒遭駁。（圖／記者陳豐德翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

計程車高速撞上違停遊覽車　運將卡在車中送醫不治

國中生娃娃機店野砲「42秒繳械」　警：PO網恐涉兒少法

大貨車停紅燈　三寶媽「鑽車前死角」想違規迴轉險遭輾斃

ET快訊
深夜爬進屋...見睡美人想硬來！女屋主才開口　他秒軟低頭：阿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開刀前飲酒？毛女兒發情結紮竟血崩亡　飼主淚控獸醫遭駁

大陸人入境與台灣人一起騙上千萬　犯罪機房竟藏北市鬧區！

遭指「大哥的女人」…張淑晶嘆「爸爸想安樂死」　對周刊連環告敗訴

真大膽！非法越南移工組團旅遊　專勤隊國道警攔遊覽車逮42人

深夜爬進屋...見睡美人想硬來！女屋主才開口　他小兄弟秒低頭：阿嬤對不起

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

推產學合作變「勾結廠商浮報標金」　台大國際產學聯盟爆採購弊案

讓他從全家人消失...高雄母偕子殺夫砍頸！　「冰屍」藏3個月判決出爐

包準賺錢！她加LINE投資群組深信「百分百獲利」　幸轉帳時被看穿

男大生才剛開完性別平等委員會　又尾隨偷拍女大生如廁遭活逮

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

開刀前飲酒？毛女兒發情結紮竟血崩亡　飼主淚控獸醫遭駁

大陸人入境與台灣人一起騙上千萬　犯罪機房竟藏北市鬧區！

遭指「大哥的女人」…張淑晶嘆「爸爸想安樂死」　對周刊連環告敗訴

真大膽！非法越南移工組團旅遊　專勤隊國道警攔遊覽車逮42人

深夜爬進屋...見睡美人想硬來！女屋主才開口　他小兄弟秒低頭：阿嬤對不起

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

推產學合作變「勾結廠商浮報標金」　台大國際產學聯盟爆採購弊案

讓他從全家人消失...高雄母偕子殺夫砍頸！　「冰屍」藏3個月判決出爐

包準賺錢！她加LINE投資群組深信「百分百獲利」　幸轉帳時被看穿

男大生才剛開完性別平等委員會　又尾隨偷拍女大生如廁遭活逮

爆不合「新通靈少女」温貞菱！郭書瑤苦笑親揭「霸凌真相」

12強／保險費、出場費達成決議　比照17年經典賽

真實版「薑餅屋」？外觀佈滿「棕色木片」相似度超高　只在澳洲看得見

高鐵南延選左營案「2人就過半」　六塊厝往潮州用快鐵銜接

銀赫防專輯爆雷：秘密喔！　韓媒標題「全是他戴假髮」粉絲笑哭

阿嬤對WiFi過敏訂製銀銅防護罩：5G會殺了我！

《炮仔聲》李燕喀嚓一刀剪20cm長髮！「好爽哦」網驚：有告訴至明嗎

中職／統一獅本季最終戰　潘威倫可望再上

峇都丁宜海域近百隻海豚跳躍　目擊者用空拍機拍下難得景象

紅柚鮮食入菜兩相宜　黃偉哲：營養美味請消費者多多選購

社會熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

OL挽腥夫「砸240萬找小四色..

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊..

水電工遭控性侵！秀親密對話不起..

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

路上遇到前男友　人妻秒提離婚

連千毅酒店談和沒揪他　海線大哥..

偷吃懷孕人妻！小王對上軍人夫慘..

逃亡大陸17年　陳由豪竟求判無..

269旅中士焚傷　正是洪案禁閉..

即／連千毅決定續留看守所不抗告..

狗打架...惡男鐵棒狂K小模和..

水瓶偷加漂白水　同事一喝咽喉黏..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

更多熱門

相關新聞

會傳人？犬毛囊蟲屬垂直傳染　免疫力降易發病

「毛囊蟲症」是狗狗最常見的皮膚病之一。只要狗狗免疫力下降，就容易發病！早期毛囊蟲症的治療療程為期不短，需要定時回診以控制病情，更需要毛爸媽的耐心與毅力配合。所幸現代技術推動寵物醫療的進步，現在有更輕鬆簡單的治療方法囉～

美女攝影師意外發現當地美食秘密

柴寶淚眼汪汪惹人憐　其實是睫毛倒插

小貓結紮全紀錄　術後5天就能跑跳

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

關鍵字：

獸醫血崩凝血結紮杜賓犬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面