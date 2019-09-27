開刀前飲酒？毛女兒發情結紮竟血崩亡　飼主淚控獸醫遭駁

▲杜賓犬「大膽」結紮手術後血崩，飼主淚控獸醫師開刀前喝酒。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市徐姓男子的狗女兒「大膽」日前發情，21日意外與犬隻交配，擔心會懷孕，隔2天將「大膽」送到台北天母的一家動物醫院，王姓獸醫表示「結紮就可以了」，不料手術完隔日將牠帶回家後，卻發現愛犬腹部滲出血水、意識模糊，急救後仍宣告不治，徐男落淚痛斥「為了區區六千塊，害死寶貝的性命！」並指控獸醫術前有飲酒；對此王醫師回應確實有醫療疏失，但並無術前飲酒情形。

徐男表示，「大膽」是杜賓犬，3個月大領養後陪伴自己7年多，如同親人一般，就是自己的狗女兒；21日發現大膽發情時意外跟公狗交配，徐男詢問曾任獸醫師的友人，對方表示「打事後針就可以！」並推薦學長王醫師在士林經營的知名動物醫院看診。

徐男去電詢問，王醫師隨即表示「安心帶來結紮就可以了」，23日下午帶著大膽前往掛號就醫，並安排晚間動手術、觀察一晚後可帶回。徐男指控，當時看到王醫師滿臉通紅且有酒味，詢問他是否有喝酒，對方答「嗯」，並強調晚間才要動刀，且會有另名資深的吳醫師陪同動刀，徐男相信專業沒有多過問便返家。

▼王姓獸醫事後與飼主徐男的對話截圖談到「喝酒給狗開刀」。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼大膽今年7歲是徐先生的寶貝狗女兒。（圖／記者陳豐德翻攝）



不料隔天下午帶大膽出院後，發現他相當虛弱，一開始以為是正常反應，直到晚間7時許發現牠意識模糊、全身發冷，打給王醫師後緊急送往醫院急救，到院時腹部發現滲出血水，醫師隨即在地板上進行急救，不料失血過多仍宣告不治。

徐男淚控，「急救從頭到尾沒做過血壓偵測，打點滴、打針都是在地板進行，甚至狗狗發冷時你是拿著吹風機在吹，這樣的醫療品質怎麼能繼續執業！為了區區六千塊，害死我寶貝的性命！」徐男還表示，毛孩發情期結紮有風險，醫師卻未曾告知自己，且自己接連向台北市政府消保處及動保處申訴，卻被告知要得到法院判決才能跟干涉，消磨被害人耐性及心智，政府機關針對不合格的獸醫院一點辦法都沒有嗎？

▼徐姓飼主控訴王姓獸醫醫療品質粗糙。（圖／記者陳豐德翻攝）



對此王醫師表示，自己上班都不會喝酒，下班後確實會小酌幾杯，反駁徐男指控非事實；且根據他的判斷，當時大膽陰部並未出血，是屬於發情期末期，依照判斷是可以結紮的，自己處理諸多母浪犬都未發生過問題，而在地板急救是考量犬隻可能從手術台摔落，醫療品質跟急救過程並未打折扣。

事後有專業獸醫在國外找到相關研究論文，發現杜賓犬近7成都有凝血困難的狀況，對此王醫師則表示，犬隻品種有上百種，且國內並沒有相關的研究紀錄，自己確實有相關醫療疏失，對飼主相當抱歉，期盼後續能盡快和解。

▼王醫師在天母某動物醫院擔任院長。（圖／記者陳豐德攝）



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