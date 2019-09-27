非洲豬瘟亞洲13國淪陷！無藥可治　唯有阻絕於境外

▲花蓮檢疫站楊朝顯主任表示，非洲豬瘟疫情一但傳入將比口蹄疫更可怕，目前無藥物可治療，唯一方法是將病毒阻絕於境外。（圖／海巡東部分署，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

非洲豬瘟疫情已蔓延至亞洲，台灣為僅剩無任何豬瘟疫情入侵及高風險國家之一，海巡署東部分署第一二岸巡隊特於27日邀請動植物防疫檢疫局基隆分局花蓮檢疫站及花蓮市衛生所至一二岸巡隊隊部實施「非洲豬瘟及新興傳染病防檢疫課程」講座藉由宣導有關動物傳染病之防檢疫資訊，提升防疫職能，有效防堵疫病入侵。

花蓮檢疫站楊朝顯主任於講習中提示，由於非洲豬瘟具高度傳染性，病毒會隨廚餘，肉類製品，人員及車輛進行傳播，且可存活於冷凍豬肉1000天，冷藏豬肉140天及冀便11天，如果疫情一但傳入，將比口蹄疫更可怕，並重創畜牧產業，經濟損失超過兩千億，目前尚無藥物可治療，唯一方法是將病毒阻絕於境外，避免造成重大衝擊。

▲花蓮市衛生所唐嘉勵小姐介紹「什麼是流感」，「新興傳染疾病」等資訊。

另花蓮市衛生所唐嘉勵小姐則以一問一答之互動方式開場，介紹「什麼是流感」，「新興傳染疾病」等豐富資訊，讓同仁提高自我防護意識，更加了解如何預防相關疫病。

第一二岸巡隊表示，豬瘟疫情已在亞洲國家持續延燒，依據中央災害應變中心公告南韓自9月17日發現首例豬瘟疫情起截至27日己有6起確診病例，另統計目前亞洲國家計有13國淪陷為非洲豬瘟疫區。